Estátua de Marielle Franco terá aparato de segurança contra vandalismo Imagem será inaugurada nesta quarta-feira (27), no Buraco do Lume, no Centro do Rio, e terá vigilância de guardas municipais e câmeras de vigilância. Por Eliane Santos, g1 Rio

27/07/2022 00h00 Atualizado 27/07/2022

1 de 3 Imagem da estátua de Marielle Franco sendo instalada para a inauguração — Foto: Divulgação/Instituto Marielle Franco Imagem da estátua de Marielle Franco sendo instalada para a inauguração — Foto: Divulgação/Instituto Marielle Franco

A estátua que homenageia a vereadora Marielle Franco , e que será inaugurada nesta quarta-feira (27), no Rio, contará com um aparato de segurança contra possíveis atos de vandalismo.

De acordo com o Instituto Marielle Franco , que está organizando a homenagem, a Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilizou guardas municipais para fazer a vigilância da peça em bronze até o momento de sua inauguração, no Buraco do Lume, na Praça Mario Lago, no Centro do Rio.

Veja o passo a passo da confecção da estátua

«A prefeitura também já colocou câmeras de vigilância no local», informou a assessoria de imprensa do instituto. A estátua também terá um fundo, obtido via financiamento coletivo, para sua manutenção.

2 de 3 A escultura de Marielle tem o tamanho real da vereadora — Foto: Arquivo pessoal/Edgar Duvivier A escultura de Marielle tem o tamanho real da vereadora — Foto: Arquivo pessoal/Edgar Duvivier

Imagem cheia de simbolismos

A peça em tamanho natural (1,75m) e esculpida pelo artista Edgar Duvivier, pai do humorista Gregório Duvivier, é carregada de simbolismos e significados para quem acompanhou a trajetória da vereadora, assassinada em 2018 no Rio.

A primeira delas é o local escolhido para ser instalada. O Buraco do Lume era o local onde Marielle ia todas às sextas-feiras para prestar contas de sua atuação como vereadora.

A data escolhida para a inauguração também tem referência. Seria nesta quarta-feira (27) que Marielle Franco completaria 43 anos se estivesse viva.

«A ideia é homenagear quem dedicou a sua vida para lutar pelos direitos de todas e todos! Vamos celebrar e erguer homenagens a quem dedicou sua vida para defender um mundo mais justo», disse o instituto sobre a homenagem.

A concepção da estátua foi pensada pelo artista, a família de Marielle e também a partir de uma consulta pública nas redes sociais do Instituto Marielle Franco.

Assim, surgiu a representação de Marielle com o com o punho erguido para cima , gesto de luta e característico da vereadora, com sorriso, que simbolizava a luta com afeto, e em cima de um caixote, objeto sobre o qual ela costumava fazer seus discursos.

3 de 3 Família de Marielle ao lado da estátua, ainda em construção — Foto: Arquivo pessoal/Edgar Duvivier Família de Marielle ao lado da estátua, ainda em construção — Foto: Arquivo pessoal/Edgar Duvivier

