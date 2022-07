Estátua de Marielle Franco é inaugurada no Centro do Rio

Entornointeligente.com /

27/07/2022 15h42 Atualizado 27/07/2022

Estátua de Marielle é inaugurada com presença da família

A estátua da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 , foi inaugurada na tarde desta quarta-feira (27) no Centro do Rio.

A família da vereadora participou da cerimônia. A homenagem foi inaugurada no Buraco do Lume, área do Centro onde Marielle costumava conversar com eleitores para dar satisfações sobre o mandato.

De acordo com o Instituto Marielle Franco, que está organizando a homenagem, a Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilizou guardas municipais para fazer a vigilância da peça e m bronze até o momento de sua inauguração, no Buraco do Lume, na Praça Mario Lago, no Centro do Rio.

Veja o passo a passo da confecção da estátua

A prefeitura também já colocou câmeras de vigilância no local, informou a assessoria de imprensa do instituto. A estátua também terá um fundo, obtido via financiamento coletivo, para sua manutenção.

1 de 2 Imagem da estátua de Marielle Franco sendo instalada para a inauguração — Foto: Divulgação/Instituto Marielle Franco Imagem da estátua de Marielle Franco sendo instalada para a inauguração — Foto: Divulgação/Instituto Marielle Franco

A peça em tamanho natural (1,75m) e esculpida pelo artista Edgar Duvivier, pai do humorista Gregório Duvivier, é carregada de simbolismos e significados para quem acompanhou a trajetória da vereadora, assassinada em 2018 no Rio.

A primeira delas é o próprio local escolhido para ser instalada. A data escolhida para a inauguração também tem referência. Seria nesta quarta-feira (27) que Marielle Franco completaria 43 anos se estivesse viva.

«A ideia é homenagear quem dedicou a sua vida para lutar pelos direitos de todas e todos! Vamos celebrar e erguer homenagens a quem dedicou sua vida para defender um mundo mais justo», disse o instituto sobre a homenagem.

A concepção da estátua foi pensada pelo artista, a família de Marielle e também a partir de uma consulta pública nas redes sociais do Instituto Marielle Franco.

2 de 2 Família de Marielle Franco inaugura estátua no Centro do Rio — Foto: Reprodução/TV Globo Família de Marielle Franco inaugura estátua no Centro do Rio — Foto: Reprodução/TV Globo

