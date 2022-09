«Estás loco» â» Gaby Vegas responde a quién la acusa de no creer en el amor por este motivo

Entornointeligente.com /

Una vez más, la animadora dejó claro que tener una cuenta en OnlyFans no la define como persona A través de su cuenta de Instagram, la reconocida animadora venezolana Gaby Vegas respondió al llamativo mensaje de un seguidor que le provocó molestia. El usuario la cuestionó sobre porque posee una cuenta en la plataforma de OnlyFans si «supuestamente» cree en el amor.

En ocasiones anteriores la expresentadora del programa nocturno El Avispero, ha declarado que a pesar de vender contenido explícito en esta famosa plataforma, en realidad este medio para obtener ingresos extras no define quién es. En esta oportunidad, Gaby recalcó que su confianza en el amor no tiene nada qué ver con este asunto.

«Soy muchísimo más que una cuenta en OF, soy profesional, graduada, soy artista, soy muy buena en lo que estudié y para lo que me preparé, fuí buena limpiando casas, limpiando baños, cargando cajas y camiones… No se equivoquen, no supongan, porque la vida muchas veces no es lo que parece y resulta que quién piensas que es una mujer santa, ejemplar, correcta y decente es mucho más terrible que algunas que sólo tenemos un personaje sólo por un ratico del día» escribió.

