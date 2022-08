Estrenos que llegan a Movistar Plus+ en septiembre de 2022: series, películas y documentales

Entornointeligente.com /

Ya se han conocido las novedades que tiene preparada la plataforma Movistar Plus+ para que sus abonados se lo pasen de la mejor forma posible en el mes de septiembre de 2022. Te mostramos todo lo que debes tener en cuenta y, por lo tanto, apuntarlo en el calendario para no perderte nada de lo más llamativo que encontrarás.

La serie española Apagón , que aterriza en el servicio el día 29 de septiembre, es posiblemente una de las llegadas más llamativas. En ella se muestra lo que podría ocurrir en el caso de que una tormenta solar de alta intensidad golpee la Tierra y la consecuencia es que la electricidad no funciona. Se muestra cómo cinco personas diferentes se adaptan a la nueva realidad. Y no será sencillo.

Todas las novedades en Movistar Plus+ en septiembre de 2022 Este mes el número de series que se podrán disfrutar no es especialmente alto, pero se compensa con la ingente cantidad de películas que sí estarán como novedad en esta plataforma de vídeo en streaming. Lo que no te debes perder es lo que te mostramos a continuación:

Series Dos son las novedades adicionales que encontrarás en Movistar Plus+ aquí. La primera es Billy el Niño . Evidentemente, narra la historia del famoso pistolero -que hablaba perfectamente español, por cierto) pero centrado en los primeros años en los que decide estar fuera de la ley. También se podrá ver que participó en algunas de las pequeñas guerras que se dieron en aquella época en EEUU. Se estrena el 5 de septiembre.

La otra única novedad que se podrá disfrutar en el servicio se estrena el ocho de septiembre y es la temporada final de The Good Fight (que si así lo deseas podrás verla en versión original subtitulada).

Películas Lunáticos: estreno el sábado 3 de septiembre. Juntos: estreno el domingo 4 de septiembre. El brindis: estreno el miércoles 7 de septiembre. Canallas: estreno el viernes 9 de septiembre. Primavera en Beechwood: estreno el domingo 11 de septiembre. Todo ha ido bien: estreno el martes 13 de septiembre. Belfast: estreno el viernes 16 de septiembre. One Shot (Misión de rescate): estreno el sábado 17 de septiembre. El triunfo: estreno el domingo 18 de septiembre. Sundown: estreno el martes 20 septiembre. Great Freedom (Gran libertad): estreno el miércoles 21 de septiembre. CODA: estreno el viernes 23 de septiembre. Cásate conmigo: estreno el sábado 24 de septiembre. Un héroe: estreno el martes 27 de septiembre. El hombre que vendió su piel: estreno el martes 27 de septiembre. The Medium: estreno el miércoles 28 de septiembre. El contador de cartas: estreno el viernes 30 de septiembre. Documentales A-ha: la película: estreno el jueves 1 de septiembre. El imperio de los Maxwell: estreno el domingo 4 de septiembre. Petra: secretos de su construcción: estreno el martes 6 de septiembre. Las joyas de la Corona británica: estreno el miércoles 7 de septiembre. Grace Kelly: los millones perdidos: estreno el miércoles 7 de septiembre. Nueve Sevillas: estreno el jueves 8 de septiembre. Magallanes: la primera vuelta al mundo: estreno el jueves 8 de septiembre. ¿Qué acabó con el Imperio romano?: estreno el martes 13 de septiembre. Ennio: el maestro: estreno el jueves 15 de septiembre. La Palma: el último volcán: estreno el lunes 19 de septiembre. Construcciones icónicas de la humanidad: estreno el martes 20 de septiembre.

