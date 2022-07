Estrenos que llegan a Movistar Plus+ en agosto de 2022: series y películas

Entornointeligente.com /

Si eres de los que tienen acceso al servicio de vídeo en streaming Movistar Plus+ , seguro que deseas conocer qué es lo que podrás ver como nuevo en la plataforma en el mes de agosto de 2022. Te vamos a mostrar todo lo que es interesante y que te permitirá disfrutar al máximo de las bien merecidas vacaciones que estás disfrutando.

Entre lo que aterriza como novedad este nuevo mes que está cerca de empezar, encontrarás películas y series que son bastante interesantes. Una de las primeras que llama la atención es Camera café, la película . Esta es una adaptación de la conocida serie de televisión que en su momento fue todo un éxito. Con un reparto en el que faltan pocos de sus protagonistas originales (hay algún añadido), puedes disfrutar de este film el 10 de agosto.

Si lo que deseas es empezar con una nueva serie, la que te recomendamos que no te pierdas es City on a Hill . Protagonizada por el siempre efectivo Kevin Bacon, el 30 de agosto comienza su emisión. Es un thriller en toda regla donde se narra lo que sucede en la alta sociedad de Boston, donde todo es mucho más complejo de lo que parece y, el final, es de los más sorprendentes de este año 2022.

Todos los estrenos de Movistar Plus+ en agosto de 2022 Ahora te dejamos en un Listado todo lo que puedes ver cómo estreno en esta plataforma de vídeo en streaming que mensualmente renueva sus contenidos . Y, lo cierto, es que siempre hay cosas interesantes que disfrutar. Esto es lo que debes conocer:

Series Riverdale: sexta temporada el 2 de agosto Better Call Saul: sexta y última temporada el 16 de agosto El limpiador: el 29 de agosto Películas El refugio: 2 de agosto ¡Canta 2!: el 5 de agosto Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City: el 12 de agosto Shut in (Encerrada): el 13 de agosto Rhino: el 16 de agosto Bull: el 16 de agosto Delicioso: el 17 de agosto Paranormal Activity: Allegados: el 20 de agosto La peor persona del mundo: el 21 de agosto En un muelle de Normandía: el 23 de agosto Over the Sky. Más allá del cielo: el 23 de agosto Uncharted: el 26 de agosto Black Box: el 27 de agosto Butter: el 31 de agosto Como se ha podido ver, la cantidad de películas supera por mucho la de nuevas series que llegan a Movistar Plus+. Por lo tanto, si eres amante del cine, tienes una gran cantidad de posibilidades para que este agosto de 2022 disfrutes como nunca.

