Estrenos que llegan a Filmin en agosto de 2022: series y películas

Si hay una plataforma de vídeo en streaming que es diferente en España, esta es Filmin . Sus contenidos son distintos, ya que se busca en muchas ocasiones las creaciones de autor donde la historia manda y no se recurre tanto a los efectos especiales. Pues bien, se han conocido todos los estrenos que llegarán en agosto de 2022 .

Como es habitual en este servicio VOD podrás disfrutar de llegadas tanto en series como en películas. Y, entre las primeras, hay una que llama poderosamente la atención: La profesora . Narra la vida de una mujer que es muy famosa entre sus alumnos, pero que tiene una vida tremendamente complicada. Es acusada de violación y, desde entonces, las cosas van a ser de lo más intrigantes. Su estreno llegará el 9 de agosto.

No faltan una buena cantidad de películas como nuevas en Filmin, donde hay una que creemos que puede ser perfecta para disfrutar en este mes de agosto. Esta es Noche de verano . Podrás ver la historia de un adolescente que se mete en el mundo de las drogas y, esto, le conduce a una vida llena de excesos y situaciones confusas. Excelente guión, que merece la pena no perderse el 19 de agosto.

Todos los estrenos que llegan a Filin en agosto de 2022 Te dejamos todo lo que debes tener en cuenta en el caso de que tengas una cuenta en la plataforma de la que hablamos. Además, tienes la fecha del estreno , para que puedas apuntar en tu calendario personal las opciones que más te llaman la atención:

Series Los emigrantes: el 2 de agosto. Es una narración muy realista de la emigración de una familia sueca en el siglo XIX.

All you Need: el 12 de agosto. Podrás ver los desafíos de cuatro homosexuales tanto en el amor como en los retos que encontrarán en su vida. Traces: segunda temporada el 16 de agosto. Se mantienen los casos de las tres protagonistas que son forenses y que trabajan en Escocia. Perni: segunda temporada el 23 de agosto. Podrás seguir las aventuras que tiene la protagonista de esta serie de Filmin que no duda en apostarlo todo en las relaciones que tiene en su vida. Sandition: segunda temporada el 30 de agosto. Se mantiene el hilo argumental de esta serie de época en la que el amor y los problemas familiares son el centro de la trama. Películas Quiero hablar sobre Dura: el 5 de agosto. Duda en una relación con una gran diferencia de edad que lleva a uno de los protagonistas a intentar dejar atrás sus sentimientos para poder seguir adelante.

Contando ovejas: el 5 de agosto. Se puede ver la transformación de un chico minusvalorado hasta llegar a cumplir sus sueños, cueste lo que cueste. Kung Fu Zohra: el 5 de agosto. Película donde la acción se mezcla con una forma diferente de solucionar los malos tratos. She Will: el 12 de agosto. Trayecto de una mujer que tiene que curarse de una operación y, cuando está en la clínica, descubre que mentalmente también necesita ayuda. The Humans: el 26 de agosto. Película de terror en Filmin que explora sentimientos a la vez que te dejará pegado a la pantalla para saber exactamente lo que está pasando.

