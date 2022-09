Estrenos musicales de la semana: Romeo Santos lanza su esperado álbum «Fórmula Vol. 3» con una colaboración junto a Justin Timberlake

Entornointeligente.com /

(CNN Español) – Esta semana nuestra lista de estrenos musicales está encabezada por la colaboración entre Romeo Santos y Justin Timberlake, quienes presentaron una bachata pop bilingüe. También destacamos la colaboración de Lenny Tavárez, Chencho Corleone y Piso 21, así como los sencillos que lanzaron Nicki Nicole y Kali Uchi, respectivamente.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista de estos estrenos musicales y sus videos.

Estrenos musicales de la semana: Romeo Santos y Justin Timberlake, «Sin fin»

El estreno musical de principal de la semana es una inesperada colaboración entre el rey de la bachata, Romeo Santos, y el artista estadounidense Justin Timberlake. Ambos cantantes se juntaron para «Sin fin», el tema con el que Santos presenta su muy esperado disco » Fórmula Vol. 3 «.

«Sin fin» mezcla la bachata característica de Romeo con los sonidos del pop por los que es famoso Timberlake.

La producción cuenta con colaboraciones con artistas como Rosalía, Christian Nodal, entre otros.

publicidad Lenny Tavárez, Chencho Corleone, Piso 21, «CXO (A quien no le gusta)»

¡Una colaboración que promete! Lenny Tavárez llega a nuestra lista de estrenos musicales con una colaboración bastante sensual con Chencho Corleone y Piso 21.

El tema, como su nombre sugiere, habla del disfrute sin tabúes del sexo. La canción fue producida por Subelo Neo. El video fue dirigido por Gustavo Camacho y producido por Mastermind Entertainment.

Nicki Nicole, «Nobody Like Yo»

La cantante argentina Nicki Nicole regresa a nuestra lista de nueva música con el tema «Nobody Like Yo», una fusión de trap y salsa.

» Nobody Like Yo es una canción que he querido que todo el mundo escuche durante mucho tiempo. Estaba guardada para el momento justo, que es ahora. Habla de una batalla interna entre dos personas que luchan cada día debido a sus egos y pretensiones», comparte Nicki Nicole a través de un comunicado distribuido por Sony Music Latin .

El tema es el primer sencillo desde que dio a conocer su disco «Parte de Mí».

Kali Uchis, «No hay ley»

Kali Uchis está de regreso con «No hay ley», su nuevo sencillo. El tema está basado en el amor en donde Kali dice no hay reglas.

«Escribí esta canción sobre poner el amor por encima de todo. En el amor no hay ley. Quédate con quien te haga feliz y no escuches lo que los demás tengan que decir al respecto porque no fue asunto de ellos en un principio!», dijo Kali Uchis a través de un comunicado.

Si no conoces a Kali Uchis, quizás recuerdes el tema viral durante la pandemia » Telepatía «. Esta canción es parte del disco «Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞», que fue nominado en los premios Grammy 2022 como «mejor álbum de música urbana».

DannyLux, «Limerencia» (EP)

Finalizamos nuestra lista principal de estrenos con DannyLux, un talento emergente del sierreño romántico que crece como la espuma. El cantante lanzó el pasado viernes su EP (extended play) «Limerencia».

Del álbum se desprende «No te quiero perder», canción con la que presenta la producción.

«Este sencillo cuenta la historia de un amor a distancia que no quiere perder y viene acompañado de un video musical grabado desde la ciudad de Nueva York. En el video se puede ver a DannyLux despertando con un mensaje de texto por parte de su novia, en el cual le pregunta si va a llegar y vemos a la joven estrella recorriendo la ciudad, determinado a llegar a su destino final sea como sea, con tal de poder cumplirle a la chica que le roba el sueño», según su disquera, Warner Music Latin.

Puedes escuchar «Limerencia» en todas las plataformas de streaming.

Otros estrenos musicales destacados de Zona Pop CNN: Morat y Juanes, «506»

Feid, Totoy El Frío, «De tanto chimbear»

Brray, «Bichotes con clase»

Sofía Castro, «Bien por ti»

Lit Killah, «Killer Bombon»

Beret feat. Estopa, «Diablo»

Lupita Infante, «Pa’ dentro»

Gusi, «Rompecabezas»

AQUIHAYAQUIHAY, «Bday»

Babasónicos, «Trinchera»

Farruko feat. Dahian ‘El Apechao’, «No entienden»

Ha*Ash, «Hashtag» (álbum)

Saraí, «Get»

Alex Ponce, «Descomplicados»

Philip Ariaz, «Luna»

Sasha y Nakary, «Gata»

Gerardo Ortiz, «El gabito»

Lasso y Sebastián Yatra, «Ojos marrones (remix)»

Steve Aoki, Santa Fe Klan, Snot Tha Product, «Ultimate»

Música Zona Pop Piso 21 Romeo Santos

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com