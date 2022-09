Estrenos de septiembre 2022: series y películas en Netflix, Amazon, Disney+ y HBO Max

Entornointeligente.com /

(CNN Español) – Desde la vida de Marilyn Monroe -interpretada por Ana de Armas– pasando por el regreso de «El Señor de los Anillos» hasta una nueva cinta de «Hocus Pocus» y «Pinocchio», en Zona Pop CNN r ecopilamos algunos de los estrenos más importantes en cuatro de las plataformas de streaming más buscadas: Netflix, Amazon, Disney+ y HBO Max.

Estrenos de agosto de 2022 en Netflix «Blonde»

Este puede que sea el estreno más esperado en Netflix en las últimas semanas. Se trata de la cinta «Blonde», que retrata la vida de la ícono de Hollywood, Marilyn Monroe.

» Blonde reimagina audazmente la vida de uno de los íconos más perdurables de Hollywood, Marilyn Monroe», dijo Netflix en junio.

«Desde su infancia volátil como Norma Jeane, pasando por su ascenso al estrellato y sus enredos románticos, Blonde desdibuja las líneas de la realidad y la ficción para explorar la división cada vez mayor entre su yo público y privado», agregó la compañía de streaming .

La cinta está escrita y dirigida por Andrew Dominik. Además de De Armas, la producción cuenta con los protagónicos de Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel y Evan Williams.

«Blonde» se estrena el 28 de septiembre.

«Cobra Kai», quinta temporada

Y los amantes de las artes marciales y de Cobra Kai celebrarán la llegada de la quinta temporada de esta serie original de Netflix.

«Tras los impactantes resultados del Torneo All Valley, la temporada 5 presenta a Terry Silver expandiendo el imperio Cobra Kai e intentando hacer de su estilo de kárate No Mercy el único juego en la ciudad. Con Kreese tras las rejas y Johnny Lawrence dejando de lado el kárate para concentrarse en reparar el daño que ha causado, Daniel LaRusso debe llamar a un viejo amigo para que lo ayude», dice Netflix sobre esta entrega.

La nueva temporada se estrena el 9 de septiembre.

«End of the Road»

A nuestra lista de estrenos se une un thriller de acción protagonizado por Queen Latifah y Ludacris.

Se trata de «End of the Road», una cinta que retrata un viaje a lo largo de Estados Unidos que se convierte en una pesadilla para los protagonistas.

Netflix describe la trama como «un viaje por carretera a campo traviesa se convierte en una carretera al infierno para Brenda (Queen Latifah), sus dos hijos y su hermano Reggie (Chris ‘Ludacris’ Bridges). Después de presenciar un brutal asesinato, la familia se encuentra en la mira de un misterioso asesino. Ahora sola en el desierto de Nuevo México y aislada de cualquier ayuda, Brenda se ve envuelta en una lucha mortal para mantener con vida a su familia».

La película fue dirigida por Millicent Shelton.

Llegará a Netflix el 9 de septiembre.

Estrenos de agosto de 2022 en Amazon Prime Video «The Lord of the Rings: The Ring of Power»

Para los amantes de las historias de fantasía, no existirá otro estreno en septiembre que este. Y es que la franquicia de los hobbits ha logrado construir una lealtad con sus seguidores.

Prime Video inicia septiembre con el estreno de esta serie original, «Lord of the Rings: The Ring of Power», o «El Señor de los Anillos: Los anillos de poder», en español.

La producción está ambientada miles de años antes de los eventos acontecidos en «El Hobbit» y «El Señor de los Anillos», concretamente en la Segunda Edad. La serie mostrará cómo fueron forjados los anillos de poder en una época de paz en la que resurge el mal.

En la serie aparecerán personajes ya conocidos del universo de J. R. R. Tolkien como Galadriel, Elrond, Isildor o Sauron, y nuevas adiciones creadas específicamente para esta producción.

¿Quieres saber más de esta serie? Te invitamos a leer nuestra reseña.

«Lord of the Rings: The Ring of Power» estará disponible a partir del 1 de septiembre.

«Un asunto privado»

Desde España nos llega la serie «Un asunto privado», que estrenará su primera temporada en Prime Video.

La trama nos lleva a Galicia a la década de los 1940 en donde una mujer trata de encontrar a un asesino que tiene en jaque a su ciudad.

«A finales de los años 1940 en Galicia, una atrevida joven de clase alta con alma de policía, Marina Quiroga (Aura Garrido), se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor (Jean Reno). Un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúan siempre en el punto clave de la investigación», dice Prime Video de la producción.

La serie se estrena el 16 de septiembre y estará disponible a nivel mundial.

Estrenos de agosto de 2022 en Disney+ «Pinocchio»

Si Pinocho (o Pinocchio en inglés), fue parte de los cuentos y películas de tu infancia, entonces no te puedes perder esta nueva versión de Disney, protagonizada por uno de los actores más queridos de Hollywood: Tom Hanks (Geppeto).

La cinta se estrenará el jueves 8 de septiembre en Disney+.

La nueva versión de Disney es lo que llaman live action , es decir, una historia que inicialmente fue animada interpretada por actores reales, de carne y hueso. La cinta está dirigida por el ganador del Oscar Robert Zemeckis.

El elenco de primera lo completan Benjamin Evan Ainsworth, quien interpreta la voz de ese niño de madera, Pinocho.

«Joseph Gordon-Levitt es Jiminy Cricket, quien sirve como guía de Pinocho y como su conciencia; la nominada al Premio de la Academia® Cynthia Erivo es el Hada Azul; Keegan-Michael Key es John honesto; la nominada al Premio de la Academia® Lorraine Bracco es Sofia the Seagull, un nuevo personaje, y Luke Evans es The Coachman. También en el elenco están Kyanne Lamaya como Fabiana (y su marioneta Sabina), Giuseppe Battiston como señor Stromboli y Lewin Lloyd como Lampwick», según Disney.

«Hocus Pocus» 2

De una historia de fantasía saltamos a otra. ¡Saca tu caldero y prepara tu pócima y conjuro favorito!

Cuando Disney anunció en mayo que tendríamos en septiembre una secuela de esta famosa historia, las redes sociales estallaron y no tardó en ser tendencia el anuncio. Y es que sus protagonistas originales, Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathyn Najimy regresan para intepretar sus famosos papeles, el de las hermanas Sanderson.

La versión original de esta cinta se estrenó en 1993 y se convirtió en una cinta de culto.

«Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII, y están buscando venganza. Ahora depende de tres estudiantes de secundaria evitar que las voraces brujas causen un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer en la víspera de Todos los Santos», dice Disney+.

La cinta llegará a Disney+ el 30 de septiembre.

Estrenos de agosto de 2022 en HBO Max «Elvis»

¡Larga vida al rey del rock!

Sabemos que esta cinta ya tuvo su estreno en la gran pantalla, pero para aquellos que no han podido irla a ver en el cine, ahora podrán disfrutar de esta desgarradora historia desde la comodida de su hogar.

Esta cinta es una de las que no puedes perderte, te guste o no te guste la música y estés o no de acuerdo con la vida de Elvis Presley. La producción será una de las favoritas para los Oscar y su protagonista Austin Butler ya suena a ser uno de los candidatos al Premio de la Academia al mejor actor.

La producción «explora la vida y música de Elvis Presley (Butler), vista a través del prisma de su complicada relación con su enigmático manager, el coronel Tom Parker (Tom Hanks). La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en evolución y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge)», según Warner Brothers.

La película lleva al servicio de streaming el 2 de septiembre.

«Los Espookys»

Finalizamos nuesra lista de estrenos en streaming con una comedia, porque la risa cura todos los males.

La serie de comedia bilingue, creada por Fred Armisen, Ana Fabrega y Julio Torre, se lleva a cabo en un país ficticio de Latin America y como su nombre lo indica ( spooky en inglés es terrorífico), tiene que ver con historias de terror… y bueno, no temas si no te gustan estas tramas, la historia como tal es de comedia.

En esta segunda temporada, el líder de Los Espookys (Bernardo Velasco), «es perseguido por el fantasma de la reina de un concurso de belleza, mientras que Úrsula (Cassandra Ciangherotti) recluta a una vieja conocida para desafiar el status quo político. La bien intencionada hermana de Úrsula, Tati (Ana Fabrega), se está adaptando a su vida de recién casada, mientras equilibra un nuevo trabajo, y el ominoso mejor amigo de Renaldo, Andrés (Julio Torres), intenta encontrar su lugar en el mundo después de apaciguar su demonios internos (literalmente). Mientras tanto, el tío Tico (Fred Armisen) está buscando un nuevo propósito después de que su carrera como ayudante de cámara se descarrile», dice HBO Max.

La segunda temporada tendrá su estreno en HBO Max el 16 de septiembre.

HBO Max y Warner Brothers son parte de Warner Bros. Discovery, nuestra empresa matriz.

