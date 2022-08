Estrenos de la semana del 8 de agosto 2022 en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+

Entornointeligente.com /

Ya hemos comenzado la segunda semana de agosto de 2022 y, por suerte, las plataformas de vídeo en streaming no paran de lanzar nuevas opciones para que te diviertas. Te vamos a mostrar lo mejor entre los estrenos que ofrecen las más importantes para que cuando estés en casa disfrutes al máximo del verano.

Lo cierto es que la cantidad de películas y series es bastante amplia, y una de las opciones que no debes perderte de entre todas las que podrás ver en Netflix como novedad esta semana es Turno de Día . El 12 de agosto esta creación protagonizada por Jamie Foxx es cuando se estrena y promete ser de lo más divertida debido a que la tapadera que utiliza el padre protagonista no tiene desperdicio.

Estrenos en a las plataformas la semana del 8 de agosto de 2022 Esto es lo más interesante que vas a poder disfrutar en cada uno de los servicios VOD más importantes que existen en España, tanto en las series que son nuevas como en las películas que podrás ver siempre que tengas una cuenta activa en la opción correspondiente. Esto es lo más destacado:

Netflix Acabo de matar a mi padre: el 9 de agosto, una serie a modo de documental donde se narra la historia de la familia Templet y, lo cierto, es que deja a pocos indiferentes. Locke & Key: tercera y última entrega de esta serie que aterriza el 10 de agosto y en el que la historias de las llaves mágicas llega a su fin. Lo más interesante es comprobar cómo van madurando cada uno de los protagonistas. La canción del corazón: una película que se estrena el 10 de agosto y que narra tanto en todo de drama como de comedia, como todo se complica en una boda que se las prometía muy feliz para todos. Dota: Sangre de dragón: tercera temporada que llega a la plataforma el 11 de agosto donde se sube un nivel en lo que tiene que hacer el caballero protagonista. Prime Video Sin ti no puedo: se estrena el 12 de agosto en el que se cuenta cómo se busca la vida un profesor de gimnasio gay para conseguir ser padre. Cosmic Love: una serie que se estrena el 12 de agosto y en la que se muestra una forma distinta para encontrar pareja que, habitualmente, no sale bien, ya que hablamos de emparejamientos astrológicos. A League of Their Own: podrás descubrir los primeros intentos de las mejores por ser profesionales del béisbol y todos los problemas que encontraron para ello. Puedes ver este contenido el 12 de agosto. Noticia de un secuestro: también el día 12 de agosto se puede ver esta nueva adaptación del famoso libro escrito por Gabriel García Márquez. HBO Max Sherlock: el 11 de agosto puedes ver esta serie completa que muestra una excelente adaptación del ingenioso detective a los días actuales. Su reparto es fantástico. MISFITS; otra gran serie que llega a la plataforma donde se pueden ver a adolescentes con poderes que no saben muy bien qué hacer con ellos, ya que son de los que viven en los suburbios y todo les supera. Estreno el 13 de agosto. Disney+ Felicity: serie completa que aterriza el 10 de agosto y en el que se narra la evolución de su personaje principal hasta que consigue madurar… y le cuesta lo suyo. Bluey: la tercera temporada de esta serie, donde la perrita protagonista sabe demostrar lo que es la amistad, llega a la plataforma el 10 de agosto. Yo Soy Groot: la vida de este personaje de Marvel en su infancia es lo que puedes disfrutar en esta creación el 10 de agosto, que es válida para todas las edades. Tíos duros: una creación en la que puedes ver cómo un grupo hace frente a todo lo que le sale por delante para conseguir triunfar. Una historia clásica, pero no exenta de diversión. Se estrena el 12 de agosto. Transporter Legacy: el 12 de agosto puedes ver este film donde la acción está siempre presente y que hace honor a la excelente franquicia de la que forma parte. Transporter 3: poco más que decir a lo dicho antes, ya que Jason Statham pone todo lo que sabe hacer para que pases un gran rato viendo esta película en la que acción y thriller se mezclan. El 12 de agosto, podrás verla.

