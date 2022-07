Estrenos Amazon Prime Video agosto de 2022

Entornointeligente.com /

Ha finalizado el séptimo mes del 2022 y por ello las plataformas de contenido vía streaming han empezado a revelar cuáles son las novedades en materia de contenido que ofrecerán a sus usuarios para el próximo mes.

Por su parte, Amazon Prime Video ya ofreció un listado con las películas, series y nuevas temporadas que estarán disponibles para sus usuarios, a partir de los primeros días de agosto de 2022 .

Estrenos Amazon Prime Video julio de 2022 All or Nothing: Arsenal Llega una nueva edición de la reconocida serie documental ‘All or Nothing’ , ahora revelará la historia del Arsenal con un detrás de cámaras de la memorable temporada 2021/2022.

Doblemente Embarazada 2 Esta secuela de la comedia mexicana ocurre 10 años después de los hechos de la primera película. Ahora la cosas han cambiado para Javier y Felipe, pues descubren que su nueva aventura es enfrentar la maternidad.

13 Vidas La nueva película dirigida Ron Howard está basada en la historia real del rescate de un grupo de jóvenes que quedaron atrapados por 18 días en un sistema de cuevas subterráneas a punto de inundarse en Tailandia.

Noticia de un Secuestro La serie está inspirada en el libro homónimo del autor colombiano Gabriel García Márquez . La historia sigue el calvario de un pequeño grupo de personas ( Diana Turbay, Maruja Pachón, Marina Montoya y Beatriz Villamizar ), quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos.

A League of Their Own

Esta serie está basada en la popular película del mismo nombre, protagonizada por Tom Hanks en 1992. La serie de comedia trata sobre la liga de béisbol profesional femenina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La serie evoca el espíritu alegre y jovial del largometraje original de Penny Marshall, mientras que expande sus horizontes para contar la historia de una generación entera de mujeres que soñaron con jugar béisbol profesional.

Todo por Lucy / Segunda temporada La segunda temporada de la serie de comedi a y romance sigue los eventos que le ocurren a Lucy y Ricky , quienes son la perfecta pareja imperfecta.

Ricky quiere casarse. Lucy no está lista para ese compromiso y ahora enfrentan varios choques por esas diferencias .

Making the Cut / Tercera temporada Este reality show de moda organizado por Heidi Klum y Tim Gunn regresa con su tercera temporada. En esta edición, diez talentosos empresarios y diseñadores de todo el mundo están listos para llevar sus marcas al siguiente nivel.

Némesi s Sam Cleary , de trece años, sospecha que su misterioso vecino, el señor Smith , quien en realidad una leyenda que se esconde a simple vista. Hace veinte años, el superpoderoso vigilante de Granite City llamado Némesis fue declarado muerto después de una feroz batalla con su rival.

La mayoría cree que murió, pero algunos en la ciudad tienen la esperanza de que siga vivo. Con la ciudad al borde del caos, Sam se propone persuadir a su vecino para que salga de su escondite y salve a la ciudad .

