Estreno de La Casa del Dragón colapsa a HBO Max

Además de los contenidos inéditos y de la desaparición de los mismos, no han faltado las quejas sobre las aplicaciones de streaming de HBO Max desde su lanzamiento. Aun así, en general han aguantado bien el estrés de los estrenos de contenidos como Tenet, Wonder Woman, The Matrix o Westworld, pero para HBO puede que no haya nada como un estreno de Juego de Tronos.

El debut de esta noche del spinoff de la serie, House of the Dragon, es la primera muestra de una nueva experiencia de GOT dentro de HBO Max, y mientras que muchas personas que intentan transmitir el episodio de estreno lo están viendo sin problemas, otros dicen que la aplicación se bloqueó o se congeló una vez que pasó el teaser tráiler previo al programa.

Según los informes vistos en Twitter, Reddit y otros lugares, parece que la mayoría de las personas que están teniendo problemas están usando una plataforma Amazon Fire TV o un Fire Stick. No está claro por qué esa aplicación, en particular, tendría problemas, pero si la usas y no puedes ver, es posible que quieras intentar cambiar si no puedes esperar a ver a todos los Targarayens yendo a por ello. Si es tu dispositivo principal de streaming, otro consejo que la gente ha dado es que crees un nuevo perfil.

En un comunicado enviado por correo electrónico a The Verge, Chris Willard de HBO dijo: «La Casa del Dragón está siendo vista con éxito por millones de suscriptores de HBO Max esta noche. Somos conscientes de que una pequeña parte de los usuarios que intentan conectarse a través de dispositivos Fire TV están teniendo problemas y estamos en proceso de resolverlos para esos usuarios afectados.»

Sea cual sea el problema, no esperes que esto se repita en futuras temporadas, de todas formas el año que viene tendrán una nueva app.

