Estrenaron película sobre las víctimas del montaje de Rinconada de Maipú

Entornointeligente.com /

«La Receta de la Abuela» es un cortometraje de animación chileno que narra desde el punto de vista de los sobrevivientes, lo que realmente ocurrió en el caso ocurrido en 1975, en plena dictadura militar, en el que seis personas que apoyaban al gobierno de Allende fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por agentes del Estado en una acción coordinada que contó con la colaboración de medios de comunicación y periodistas para validar a través de montajes, la versión de que se trató de un «enfrentamiento» con agentes de seguridad que respondieron a un ataque. Fue estrenada este miércoles en el Museo de la Memoria. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Un cortometraje centrado en el caso del montaje «Rinconada de Maipú», de noviembre de 1975, en que seis personas, varias de ellas familiares, fueron asesinadas por la DINA, y que la prensa de la época mostró como un enfrentamiento, fue estrenado este miércoles en el Museo de la Memoria.

La película «La Receta de la Abuela», de Daniela Miranda, cuenta la historia desde el punto de vista de los sobrevivientes, y fue producido por Alberto Rodríguez, hijo de una de las víctimas del crimen.

Específicamente, pese a la crueldad, el horror y los años de impunidad del caso, la cinta aborda de manera cercana y emotiva la historia de dignidad y lucha de Ofelia Moreno Aguirre, quien perdió a su marido, a dos hijos y su nuera embarazada en estas acciones, siendo una de las fundadoras de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Las víctimas fueron su esposo, Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 65 años, tornero y militante del Partido Comunista de Chile; Catalina Ester Gallardo Moreno, de 30 años, militante del MIR, madre de un bebé de nueve meses, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, docente de educación primaria y militante del MIR, nuera de Alberto Gallardo Pacheco y embarazada de tres meses; Pedro Blas Cortés Jelves, obrero y militante del Partido Comunista de Chile, Manuel Lautaro Reyes Garrido, obrero y militante del PC, y Luis Andrés Ganga Torres, comerciante y militante del MIR.

Otro hijo de Alberto, Roberto, fue asesinado el 17 de noviembre de 1975 por la DINA. Posteriormente, Rolando Rodríguez Cordero, esposo de Catalina y padre de Alberto, fue asesinado el 20 de octubre de 1976. Por los hechos, la familia ha ganado dos juicios por crímenes de lesa humanidad, con cárcel efectiva para los responsables. En el juicio del caso fueron condenados el ex brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, el ex suboficial Basclay Zapata Reyes, alias «El Troglio» (fallecido en 2017) y el ex coronel Rolf Wenderoth Pozo, todos del Ejército de Chile.

A través de la voz de una vecina de Renca, que repasa una receta de ñoquis que le enseñara Doña Ofelia, se va dilucidando su historia y su mundo, que son también un correlato de la memoria política y social de Chile.

«Esta es una historia que pertenece a mi historia familia casi directa y que nos vincula a casi todos los integrantes del equipo con la historia reciente y trágica de nuestro país, relacionada con la dictadura cívico militar, pero también nos vincula desde loa afectos y desde la amistad. Todos los que participamos de este trabajo aprendimos de la Señora Ofelia y del trabajo de estas abuelas que es lo que nos configura hoy día como sujetos/as de lucha y sujetos/as de derecho, no existe memoria en este país y no existe lucha hoy si no es por ellas», explica Daniela Miranda.

Por su parte, Alberto Rodríguez complementa:

«Es un gran honor poder universalizar la historia de esta mujer maravillosa, que es mi madre- abuela, en un lenguaje audiovisual poco convencional en el mundo de la memoria y los derechos humanos, creo que ese es un aporte de este proyecto, que por sobre todo, es una obra artística. Creo que hemos encontrado un lenguaje y una manera de contar que conecta a los espectadores con historias profundas que se conectan con su cotidiano a pesar del dolor y la mentira».

Estreno La presentación del miércoles se realizó en el auditorio del Museo de la Memoria, con la presencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Haydeé Oberreuter.

La cinta ya ha sido seleccionada en cinco festivales internacionales, y cuenta con un banda sonora cargo Juan Antonio «Chicoria» Sánchez en colaboración con destacados artistas como Elizabeth Morris y José Seves.

Juan Antonio «Chicoria» Sánchez, en primer plano, y al fondo Seves grabando la música del film.

La pieza inició su recorrido por festivales en la noche inaugural de la 13° versión del Woman’s Film Festival de New Jersey, organizado por Woman in Media – Newark, el 28 de julio pasado y estará participando en la programación oficial de La Sur Real Film Festival 2022, realizado en Leipzig y Berlín, Alemania, el próximo 10 de septiembre.

En paralelo, la producción ha sido también seleccionada en el Montreal Indepent Film Festival 2022 en Canadá y en la cuarta versión del Festival de Cortometrajes Corporalidad Expanida, FICCE, a realizarse en octubre próximo en Buenos Aires. También en octubre, el festival estará participando en el En Serio Film Festival, realizado en paralelo entre Bilbao, Barcelona y Cali.

El cortometraje se enmarca en la conmemoración de los 49 años del Golpe de Estado y de los 97 años de Ofelia Moreno Aguirre, en quien está inspirada la obra, que ya ha recibido el homenaje de la Municipalidad de Ranca, otorgándole su nombre al pasaje donde vivió en los años 80.

Entre el 11 y el 13 de septiembre el cortometraje estará liberado en un link que podrá obtenerse en Facebook .

La prensa de la época mostró la masacre como un enfrentamiento. El programa «Informe Especial» de TVN reseñó el 12 de septiembre de 2015 este montaje, entrevistando a los sobrevivientes de la familia Gallardo Moreno.

Origen Consultada sobre el origen del film, Miranda cuenta que hace tiempo quería trabajar con Alberto Rodríguez «y coincidió que me invitó a hacer un homenaje a la señora Ofelia en el marco de la conmemoración del Montaje de Rinconada de Maipú. Junto a Daniela Cápona hicimos un guión que nos gustó mucho, entonces decidimos convocar a más gente y hacer un cortometraje».

La realizadora optó por la animación por ser «un formato que nos acomoda mucho, por tres aspectos fundamentales, el primero amplía el espectro de espectadores, sobre todo a audiencias más jóvenes y segundo porque es posible traspasar límites narrativos y tercero y último porque nos gusta la producción de animación, el diseño, los dibujos y la mezcla que se crea».

Para Miranda, se trata de un verdadero homenaje a Ofelia Moreno, por ser «un ejemplo de resistencia, lucha y valentía».

«Parte de su historia está resumida en el corto, pero su trayectoria en la lucha por verdad y justicia es gigante y desde un lugar muy poco protagónico, muy solitario también, nos pareció que era tiempo de reconocer su trabajo y vida».

La realizadora Daniela Miranda.

Hilo conductor El hilo conductor de la película es la receta de los ñoquis, algo que llama la atención del espectador.

«La señora Ofelia solía decir que cocinar la cazuela como le gustaba a su marido (Alberto Gallardo) también era hacer memoria, la cocina y la comida son temas cotidianos que tienen un relato cultural oculto muy bonito», cuenta.

«Además era su receta estrella. A muchas personas que la conocimos nos puso a preparar ñoquis en un día especial, yo cocino pésimo pero sé preparar los ñoquis de la señora Ofelia», asegura.

En tanto, el principal desafío fue la producción y la gestión de los recursos. «Tuvimos buenas ayudas, pero siempre constituye un desafío enfrentarse a proyectos independientes», reconoce.

De izquierda a derecha: Alicia Lira, presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Haydee Oberreuter, subsecretaria de Derechos Humanos, y Daniela Miranda, directora de la película.

Memoria Y aunque Miranda había filmado antes otras temáticas, esta vez quiso incursionar en el tema de la memoria.

«Me interesa el tema porque creo que darle espacio a la reflexión sobre la memoria nos permite ahondar en gestos y políticas de no repetición. Es importante recordar los crímenes cometidos durante la dictadura, que incluso han sido reconocidos como tales por los perpetradores en distintas instancias jurídicas, pero que a pesar de eso existe una parte de la población que intenta negarlo o bajar el perfil. Creo que hay un intento de borradura que es preocupante y por eso es importante insistir», señala.

«Producto de la memoria es que ocurrió la revuelta popular, con todo lo violenta que fue, también hubo gestos de memoria muy lindos: las canciones, la gráfica, el arte, también los consejos, gritarle a la gente que llevaban detenida que dijera su nombre y rut eso es memoria. La revuelta popular es la memoria viva que aprendió del pasado y fue un gesto de ‘nunca más’, costó vidas y hubo muchas víctimas, pero también dio paso al proceso constituyente que esperamos que llegue a buen puerto», concluyó.

Ficha técnica ⦁ Título : La Receta de la Abuela ⦁ Dirección : Daniela Miranda Pérez ⦁ País : Chile ⦁ Año : 2022 ⦁ Duración : 11:20 Min. ⦁ Género : Animación ⦁ Productora : BECADA ⦁ Guion : Daniela Miranda Pérez/ Daniela Cápona Pérez ⦁ Productor : Beto Rodríguez Gallardo ⦁ Productor Ejecutivo : Beto Rodríguez Gallardo ⦁ Composición Banda Sonora : Chicoria Sánchez Dittborn ⦁ Tema Central : Elizabeth Morris Keller / José Seves Sepúlveda

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com