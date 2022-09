Estrenan en EE. UU «El Ultimo Out», una exploración del lado oscuro del beisbol cubano y la migración

Entornointeligente.com /

El documental se grabó durante cuatro años

Nueva York, 29 septiembre (Notistarz). – El documental de beisbol cubano, El Ultimo Out, que explora el oscuro nexo entre los deportes profesionales y la migración se estrena este tres de octubre en la televisión de Estados Unidos en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

El último out es una película reveladora que ofrece una visión emotiva del trasfondo de uno de los deportes favoritos de Estados Unidos. El documental se convierte en una historia de migración poco común que arroja luz sobre la mercantilización de los jugadores cubanos de béisbol para el entretenimiento estadounidense.

El largometraje El último out (The Last Out), dirigido por el cineasta nominado al Premio Óscar Sami Khan (St. Louis Superman) y Michael Gassert, narra la inspiradora historia de Happy Oliveros, Carlos O. González y Víctor Baró, tres jugadores de béisbol cubanos que se arriesgan al exilio para entrenar en Centroamérica mientras persiguen su sueño de jugar en Grandes Ligas.

Filmado durante más de cuatro años, el documental verité se enfoca en personas atrapadas entre países que nada más quieren una vida mejor para sus familias y relata su desgarrador viaje, desde los obstáculos de la inmigración hasta las promesas incumplidas de agentes de dudosa reputación.

De acuerdo con la sinopsis del filme, estos jóvenes deportistas intentan aferrarse a su esperanza a la vez que se enfrentan a las oscuras realidades de lo que se necesita para triunfar.

La búsqueda de talento para los jugadores cubanos es bastante diferente que en los Estados Unidos o la República Dominicana debido al embargo comercial de EE.UU. a Cuba.

Aunque cada franquicia mantiene las estadísticas de todos los jugadores de la liga profesional cubana, los cazatalentos no pueden relacionarse directamente con los jugadores a menos que abandonen Cuba.

La búsqueda de talento para los jugadores cubanos es bastante diferente que en los Estados Unidos o la República Dominicana debido al embargo comercial de EE.UU. a Cuba

En República Dominicana, los jugadores muchas veces son reclutados desde los 12-13 años y firmados a los 16 años. En cambio, los cubanos suelen ser reclutados al final de la adolescencia o ya entrados sus 20 años y solo pueden ser contratados en otros países, como Costa Rica.

Tanto la versión en inglés como en español de El último out tendrán su versión como parte de la 35a temporada de aniversario de American Documentary (POV), que garantiza la exhibición de documentales independientes de mayor duración en la televisión estadounidense.

Erika Dilday, directora ejecutiva y productora ejecutiva de American Documentary | POV, comentó: «El último out amplifica cómo el ‘sueño americano’ se construye sobre las esperanzas de la gente negra y morena y la mano de obra barata de las llamadas naciones en desarrollo económico»-

Gassert, Khan y Miller «muestran de forma experta los peligros que la búsqueda de este sueño puede tener en los jóvenes vulnerables. Es una película increíble de la que estamos muy orgullosos que forme parte de esta temporada», subrayó la ejecutiva.

El documental ganó una Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine de Tribeca 2020. El último out también obtuvo el Premio del Público en el Festival de Cine Documental de Hot Springs, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Florida y el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cine de Búfalo, entre otros.

Foto cortesía/POV

Ampliacion de estas y otras noticias en AGENCIA NOTISTARZ

Hit Parede Latino de la semana con la emisora aliada LatinBrasil

Escuche Podcast- Estrenos Musicales- Notistarz

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com