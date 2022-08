Estrellas de la MLB jugarán pelota hasta después de la Serie Mundial

Entornointeligente.com /

Las Grandes Ligas enviarán un equipo de estrellas a Corea del Sur para disputar una serie de partidos de exhibición en noviembre, anunció el viernes en Seúl la Organización de Beisbol de Corea, según la agencia de noticias Yonhap. La KBO acogerá a los jugadores de la MLB durante cuatro partidos en lo que se ha denominado «MLB World Tour: Korea Series» para celebrar el 40º aniversario de la KBO.

El estadio Sajik de la ciudad sudoriental de Busan, sede del club Lotte Giants de la KBO, acogerá un partido cada uno los días 11 y 12 de noviembre. A continuación, las estrellas de la MLB viajarán a Seúl para disputar otros dos partidos, uno el 14 y otro el 15 de noviembre, en el Gocheok Sky Dome, sede de los Kiwoom Heroes de la KBO.

Según la KBO, ésta será la primera serie de partidos de un equipo del All-Star de la MLB en suelo surcoreano desde 1922.

La MLB ha enviado un equipo de estrellas a Japón para lo que se denomina MLB Japan All-Star Series cada cierto tiempo desde 1986. La edición más reciente tuvo lugar en 2018, cuando el equipo japonés ganó cinco de seis partidos. El MLB World Tour: Korea Series sustituirá presumiblemente a la MLB Japan All-Star Series este año.

Como parte del nuevo acuerdo de negociación colectiva, la MLB y la MLBPA acordaron jugar más partidos (tanto de exhibición como de temporada regular) en otros países en un esfuerzo por hacer crecer el juego. Además de Corea del Sur, se han programado provisionalmente partidos en la República Dominicana, Londres, México, París y Puerto Rico de aquí a 2026.

Las listas y el calendario exacto de la gira de la Serie de Corea se anunciarán en septiembre.

