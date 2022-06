Estrella de TikTok es encontrada muerta tras compartir su último post

Entornointeligente.com /

La joven estrella había compartido una última publicación en las redes sociales antes de ser encontrada muerta el jueves por un preocupado miembro del público en un aparcamiento de Los Ángeles

La estrella de TikTok Cooper Noriega ha sido encontrada trágicamente muerta en un aparcamiento de Los Ángeles después de compartir un inquietante último post sobre la muerte joven en las redes sociales.

La joven estrella tenía sólo 19 años en el momento de su muerte.

Los agentes de policía acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada de emergencia el jueves de un miembro del público preocupado que encontró al influencer sin respuesta, informa TMZ.

La impactante noticia se produjo apenas unas horas después de que Cooper publicara un vídeo en el que aparecía tumbado en una cama junto a la preocupante leyenda: «¿Quién más piensa que va a morir joven?».

Según los registros en línea del médico forense del condado de Los Ángeles, la muerte está actualmente bajo investigación.

Antes de la trágica muerte de la joven estrella, Cooper había anunciado a sus fans que había lanzado un servidor Discord para apoyar a otras personas que luchan con problemas de salud mental.

En un post de Instagram fechado el 5 de junio, escribió: «He estado luchando con la adicción desde que tenía 9 años, puede que pienses que es una locura pero es la vida que me ha tocado. Me gustaría utilizar la influencia que me han dado para crear un espacio construido sobre la difusión de la conciencia y la normalización de hablar de las enfermedades mentales.»

La sensación de las redes sociales continuó explicando que un día esperaba «abrir un centro de rehabilitación» con personal «de confianza» para ayudar a todos aquellos que estuvieran luchando, tal y como él lo había hecho.

«Una de las muchas cosas que he aprendido mientras luchaba contra la adicción es que rodearte de gente negativa sólo te hundirá», escribió Cooper.

«Por esa razón, Discord pretende unirnos a todos y crear un espacio seguro donde la gente pueda desahogarse y ayudar a los demás en sus momentos difíciles».

La sensación de Internet comenzó como influenciador en las redes sociales en la plataforma de vídeo TikTok, donde sus vídeos de gran calidad pronto alcanzaron el reconocimiento de la crítica y enviaron su trabajo a la red.

En la cúspide de su fama, anteriormente había estado saliendo con Sabrina Qesada desde octubre de 2020 hasta que ella anunció su separación a través de Instagram Stories en abril de este año.

«Hola chicos, Cooper y yo ya no estamos juntos y agradeceríamos algo de privacidad durante este tiempo. Ninguno de los dos hizo nada, así que por favor no hagan suposiciones», escribió entonces.

«Fue una decisión mutua. Simplemente somos jóvenes y a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Le querré siempre y siempre será mi mejor amigo».

Tras la noticia de su muerte, varias estrellas han rendido homenaje al joven, como Blake Gray, que escribió: «Me duele el corazón. [No se siente real. Por favor, dime que no es real», escribió. «Siempre tenías la energía más positiva sin importar dónde estuviéramos. Descansa tranquilo Coop».

Teala Dunn también rindió homenaje al escribir: «Descansa en paz. Siempre fuiste tan genuino. No puedo creer esto».

Taylor Caniff también pesó, prometiendo hacer realidad el último sueño de Cooper.

Escribió: «Descansa en paz, hombre, todavía tengo una parada para ti en mi sofá», comentó en el último post de Instagram de Cooper.

«Voy a construir esta rehabilitación en tu honor».

