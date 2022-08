Estrela ou chouriço? Cientista francês admite que partilhou imagem falsa no Twitter

Entornointeligente.com /

Um cientista francês pediu desculpa esta semana depois de publicar uma imagem, no Twitter, de uma fatia de chouriço afirmando que era uma imagem de uma estrela distante captada pelo telescópio James Webb . «Era uma piada», escreveu, mais tarde, no Twitter, Étienne Klein, director de pesquisa na Comissão de Energia Atómica e Energias Alternativas (CEA).

Para Klein, o episódio deve mostrar a importância de questionar aquilo que se vê e lê na Internet – mesmo que inclua imagens. «Tendo em conta alguns comentários [recentes], sinto-me obrigado a clarificar que o tweet de uma suposta [estrela] Proxima Centauri era uma piada», explicou o cientista. «Vamos aprender a ter cuidado com os argumentos de posições de autoridade, bem como a eloquência espontânea de certas imagens.»

O caso remonta a 31 de Julho, quando o cientista francês partilhou uma imagem de um círculo vermelho brilhante, sobre um fundo preto, com a legenda «A Proxima Centauri é a estrela mais próxima do Sol.» De acordo com, Klein esta estrela ficaria a 4,2 anos-luz da Terra.

O tweet recebeu milhares de gostos e partilhas, mas horas mais tarde Klein admitia que a estrela era, afinal, uma rodela de chouriço. «Em hora de aperitivo, o viés cognitivo aumenta», brincou. «De acordo com a cosmologia contemporânea, nenhum objectivo pertencente à charcutaria espanhola existe em qualquer lugar, excepto na Terra.»

A brincadeira de Klein foi recebida com humor e críticas. O investigador da CEA defende-se: «Temos de aprender a ter cuidado com argumentos de autoridade», escreveu.

O caso inspirou vários memes online e múltiplas manchetes em jornais internacionais ao longo da semana. «Que uma fraude clássica e mesmo perfeitamente recorrente possa ter desencadeado reacções tão fortes em toda a Terra dá força à noção de flutuação quântica», resumiu Klein, este sábado, noutra publicação no Twitter. Em Física, uma flutuação quântica é uma mudança súbita, temporária e inesperada na quantidade de energia num ponto localizado do espaço. Apesar da azáfama em torno da fotografia da falsa estrela, Klein nota que «quase nada mudou depois desta tempestade mediática».

Étienne Klein optou por mencionar o telescópio James Webb para expandir o alcance da piada. Trata-se do maior telescópio espacial do mundo, lançado em Dezembro de 2021. As primeiras imagens, partilhadas em Julho, mostram uma estrela a morrer, um exoplaneta gasoso que poderá ter água, um quinteto de galáxias e o nascimento de estrelas com uma nitidez nunca antes vista.

