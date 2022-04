Entornointeligente.com /

Estrela do Terceiro Milênio é campeã do Grupo de Acesso do carnaval de SP; Independente Tricolor fica em 2º e também sobe Escola de samba Estrela do Terceiro Milênio vai disputar o Grupo Especial pela primeira vez em 2023. Leandro de Itaquera foi rebaixada para Acesso II. Por Rodrigo Rodrigues, g1 SP — São Paulo

1 de 4 Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio durante desfile nesta quinta-feira (21), do carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi — Foto: NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio durante desfile nesta quinta-feira (21), do carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi — Foto: NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo , foi a campeã do grupo de Acesso I de São Paulo em 2022 e vai desfilar no Grupo Especial no próximo carnaval. Com 23 anos de história, a escola vai disputar entre as grandes de São Paulo pela primeira vez em 2023.

Vice-campeã, a escola Independente Tricolor também subiu e disputará a elite do carnaval paulistano pela segunda vez desde que foi criada, em 1990. A escola, ligada aos torcedores do São Paulo Futebol Clube, desfilou no Grupo Especial pela primeira vez em 2018.

Estrela do Terceiro Milênio vence no grupo de acesso.

A Estrela do Terceiro Milênio foi campeã do Acesso I com o enredo «Ô abre alas que elas vão passar», uma homenagem a todas as mulheres da história do samba. Com desfile desenvolvido pelo carnavalesco Murilo Lobo, a escola foi a quinta a passar pelo Sambódromo na noite de quinta-feira (21).

2 de 4 Representantes da Estrela do Terceiro Milênio posam com a taça de campeã do Grupo de Acesso 2022 — Foto: Rodrigo Rodrigues/g1 Representantes da Estrela do Terceiro Milênio posam com a taça de campeã do Grupo de Acesso 2022 — Foto: Rodrigo Rodrigues/g1

A agremiação tem como presidente de honra o vereador Milton Leite (União), que é presidente da Câmara Municipal de São Paulo e pré-candidato ao Senado no estado pela chapa do governador Rodrigo Garcia (PSDB).

3 de 4 Integrantes da Independente Tricolor comemoram com a taça de segundo lugar do Grupo de Acesso de 2022 — Foto: Rodrigo Rodrigues/g1 Integrantes da Independente Tricolor comemoram com a taça de segundo lugar do Grupo de Acesso de 2022 — Foto: Rodrigo Rodrigues/g1

Já a Independente Tricolor cantou os costumes do povo brasileiro e criticou o conformismo com o enredo «Brava Gente É Hora de Acordar». A letra é de autoria do intérprete oficial da agremiação tricolor, Rafael Pínah. A escola entrou no Sambódromo às 23h.

4 de 4 Independente Tricolor criticou o conformismo com o enredo 'Brava Gente É Hora de Acordar' — Foto: ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Independente Tricolor criticou o conformismo com o enredo 'Brava Gente É Hora de Acordar' — Foto: ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

As duas escolas campeãs do Acesso desfilarão na sexta-feira (29) com as agremiações vencedoras do Grupo Especial, no desfile das campeãs.

A apuração do Grupo de Acesso I, finalizada nesta terça-feira (26), terminou com a escola Leandro de Itaquera na última posição. Por isso, a escola da Zona Leste foi rebaixada e vai desfilar no Grupo de Acesso II no próximo carnaval.

Durante a apuração, houve protesto de integrantes da Camisa Verde e Branco, que ironizaram as notas dos jurados e disseram que «estão enterrando a tradição do samba de São Paulo «.

Já no Grupo de Acesso II, a vencedora foi a tradicional Nenê de Vila Matilde, que voltará ao Acesso I em 2023. A Tradição Albertinense foi rebaixada para o Grupo Especial de Bairros.

