Estradas, flores e lagos congelados: como amanheceu SC no dia mais frio do ano no sul do país Temperaturas chegaram a -6,4º em Bom Jardim da Serra nesta sexta-feira, segundo Inmet. Por Caroline Borges, g1 SC

19/08/2022 09h46 Atualizado 19/08/2022

1 de 4 Lago amanhece congelado por conta do frio em São Joaquim, na Serra catarinense — Foto: São Joaquim Online/Divulgação Lago amanhece congelado por conta do frio em São Joaquim, na Serra catarinense — Foto: São Joaquim Online/Divulgação

O frio registrado na manhã desta sexta-feira (19) congelou estradas, flores e um lago, e mudou a paisagem na Serra catarinense. Em São Joaquim , onde a água virou gelo, os termômetros marcaram -4,34ºC. Na mesma região, Bom Jardim da Serra marcou -6,4ºC, a menor temperatura do Sul do país neste ano .

Já em Urupema , na Serra catarinense, além das temperaturas negativas, houve registro de sincelo . O frio intenso ocorre após o registro de neve no Estado, primeiro do inverno em Santa Catarina. Na noite de quinta-feira (18), flocos de gelo caíram na região serrana .

Na Serra do Rio do Rastro, rodovia localizada entre Urubici , São Joaquim e Lauro Müller , houve dois pontos de congelamento na estrada. A sinalização dos trechos foi feita pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), e a estrada seguiu aberta.

2 de 4 Serra do Rio do Rastro teve trechos congelados nesta manhã — Foto: PMRv/Divulgação Serra do Rio do Rastro teve trechos congelados nesta manhã — Foto: PMRv/Divulgação

3 de 4 Amanhecer na Serra catarinense nesta sexta-feira (19) — Foto: São Joaquim Online/Divulgação Amanhecer na Serra catarinense nesta sexta-feira (19) — Foto: São Joaquim Online/Divulgação

4 de 4 São Joaquim nesta sexta-feira (19) — Foto: São Joaquim Online/Divulgação São Joaquim nesta sexta-feira (19) — Foto: São Joaquim Online/Divulgação

Frio em Bom Jardim da Serra, na Serra catarinense

Previsão do tempo

A presença de uma massa de ar de origem polar que passa por Santa Catarina, conforme a Defesa Civil, intensifica o frio no Estado, especialmente na Serra e nas partes mais altas do Oeste, Norte e Vale do Itajaí nesta sexta .

Nessas regiões, há previsão de geada ampla e temperaturas próximas de 0°C também no amanhecer sábado (20).

