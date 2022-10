Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Estrada coberta de granizo e casas destelhadas em MG: entenda fenômeno O granizo é a gotícula de água que cai do céu em forma de gelo. Por Lara Silva, g1 Sul de Minas

04/10/2022 11h07 Atualizado 04/10/2022

1 de 6 Forte chuva de granizo destelha casas e encobre Rodovia Fernão Dias de gelo em MG — Foto: Reprodução Redes Sociais Forte chuva de granizo destelha casas e encobre Rodovia Fernão Dias de gelo em MG — Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma forte chuva de granizo deixou cidades do Sul de Minas «encobertas com neve» . São Gonçalo do Sapucaí (MG) e Três Corações foram as cidades mais atingidas. Parte da Rodovia Fernão Dias ficou coberta de pedras de gelo. Em São Gonçalo do Sapucaí, a prefeitura decretou estado de calamidade pública logo após a chuva.

Mas afinal, o que é a chuva de granizo? O g1 conversou com especialistas para entender sobre o fenômeno. O granizo é a gotícula de água que cai do céu em forma de gelo.

2 de 6 Formação de granizo — Foto: Meteored Formação de granizo — Foto: Meteored

Segundo o pesquisador meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Gustavo Juan Escobar, o granizo possui o mesmo princípio de formação de uma nuvem de chuva. Ela congela quando entra em contato com uma camada de ar com temperatura abaixo de zero grau e cai em formato de gelo .

«Dentro da nuvem você tem movimentos de ar que sobem e descem. No início da formação da nuvem de tempestade, o ar começa a subir e ele é úmido e quente. Conforme sobe, esse ar sofre uma expansão e um resfriamento, formando gotas de água. Como ele continua subindo e resfriando, chega um momento que ele chega a uma temperatura inferior a zero grau, aí a gota se transforma em gelo», explicou.

A formação de granizo é comum durante a primavera, explica o meteorologista Lizandro Gemiack do Inmet. Durante a estação pode acontecer tempestades mais severas, uma vez que o ar fica mais carregado por causa da umidade.

«Neste período de transição entre a estação seca e a estação chuvosa, a gente sempre observa condições para formação de tempestades muito intensas com eventual ocorrência de granizo. A gente está sob atuação de uma grande área de instabilidade, que canaliza essa umidade da Amazônia sobre essa grande região do Sudeste do Brasil», explicou.

3 de 6 Forte chuva de granizo destelha casas e encobre Rodovia Fernão Dias de gelo em MG — Foto: Reprodução Redes Sociais Forte chuva de granizo destelha casas e encobre Rodovia Fernão Dias de gelo em MG — Foto: Reprodução Redes Sociais

O climatologista da Universidade Federal de Alfenas, Paulo Souza, explica como o clima desta segunda-feira (3) foi propício para a queda de granizo.

«Ontem nós tivemos uma situação perfeita para ocorrência destes fenômenos intensos. Tivemos o encontro dos ventos quentes e úmidos da Região Amazônica com os ventos do Oceano Atlântico. […] Formaram nuvens grandes e toda essa movimentação criou uma espiral, sobe e desce dentro destas nuvens. Quando elas descem, chegam com muita força».

4 de 6 Forte chuva de granizo destelha casas e encobre Rodovia Fernão Dias de gelo em MG — Foto: Nathália Melo Forte chuva de granizo destelha casas e encobre Rodovia Fernão Dias de gelo em MG — Foto: Nathália Melo

Granizo em MG

São Gonçalo do Sapucaí (MG) e Três Corações foram as cidades mais atingidas pela chuva de granizo que caiu na tarde desta segunda-feira (3). Parte da Rodovia Fernão Dias ficou coberta de pedras de gelo.

Em São Gonçalo do Sapucaí, o telhado de uma empresa de lubrificantes desabou sobre um veículo. O prefeito Brian Drago informou que a chuva deixou centenas de casas destelhadas e que há pessoas desabrigadas na cidade. Segundo ele, prédios como a prefeitura e a rodoviária também foram atingidos.

5 de 6 Forte chuva de granizo encobre ruas e parte da Fernão Dias em São Gonçalo do Sapucaí — Foto: Reprodução Forte chuva de granizo encobre ruas e parte da Fernão Dias em São Gonçalo do Sapucaí — Foto: Reprodução

Segundo moradores, a chuva durou cerca de 20 minutos. Os bairros Centro e Alto da Aparecida foram os mais atingidos. Já no bairro Inconfidentes, um loteamento ficou encoberto pelas pedras de gelo. A prefeitura decretou estado de calamidade pública logo após a chuva.

De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela Fernão Dias, parte da pista ficou encoberta pelo gelo na altura do Km 800. Não foi registrado nenhum acidente.

6 de 6 Forte chuva de granizo encobre ruas e parte da Fernão Dias em São Gonçalo do Sapucaí — Foto: Arteris Forte chuva de granizo encobre ruas e parte da Fernão Dias em São Gonçalo do Sapucaí — Foto: Arteris

Em Três Corações, segundo a Defesa Civil, foram 10 minutos de granizo e ventos. Pelo menos 15 casas tiveram os telhados danificados pelas pedras. Muitos carros que estavam nas ruas também foram alvo.

Conforme a prefeitura, houve registro de granizo no Centro, Santa Tereza, Jardim Paraíso, Brejinho, Cotia, Nova Três Corações, Amadeu Miguel, Portal de Cambuquira e adjacências.

Veja mais notícias da região no g1 Sul de Minas

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com