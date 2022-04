«Estúpido y mediocre»: Lula apuntó contra Jair Bolsonaro por indultar a un diputado que amenazó a jueces

Entornointeligente.com /

«Creo que Bolsonaro fue estúpido cuando tomó esta decisión porque cree que es una gracia misma, no un beneficio jurídico, sino gracia desde el punto de vista de las risas» , sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en rueda de prensa y en el marco de plena vorágine electoral.

Informate más Brasil: un exministro de Bolsonaro dispara por accidente y hiere a una mujer en un aeropuerto Lula candidatura.jpg Luiz Inácio Lula da Silva.

@ricardostuckert «Creo que es un mediocre» , reforzó Lula, quien es amplio favorito para vencer al actual gobernante en las cruciales elecciones del 2 de octubre. Además, el exmandatario acusó a Bolsonaro de querer dirigir la agenda política , aunque signifique «salir en el telediario por cualquier motivo, ya sea bueno o malo» . «Tal y como es, puede ser malo lo que a él en verdad le gusta» , amplió.

Jair Bolsonaro El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Foto: EFE El jueves pasado, y en menos de 24 horas, Bolsonaro otorgó el indulto al diputado Daniel Silveira , aliado del Partido Laborista Brasileño por Río de Janeiro, incluso antes de que presentara un recurso para apelar un fallo con el que se lo sentenció a ocho años y nueve meses de cárcel por insultos y amenazas a los magistrados del Supremo .

El indulto libera a Silveira de ir a prisión , no así de la pena de inhabilitación para presentarse a un cargo público durante el tiempo que dure la sentencia. A su vez, deberá hacer frente a la multa de R$192.000 (u$s30.000).

La medida ocurrió un día después de la condena contra el diputado aplicada por el STF, lo cual tensa aún más las relaciones entre los poderes brasileños , en el marco de las investigaciones contra ultraderechistas bolsonaristas procesados por atentar contra el estado democrático de derecho.

bolsonaro y lula.jpg El Economista El juez del STF que llevó la causa, Alexandre de Moraes , confirmó este martes que Bolsonaro está en condiciones de presentar el indulto que libraría a Silveira de la cárcel , pero no de las otras penas, como la multa económica y la inhabilitación política.

No obstante, señaló que el Tribunal Supremo se guarda todavía la prerrogativa de analizar si el indulto puede aplicarse pese a que la sentencia no es firme y que en todo caso no afectaría a su inhabilitación política, detalló el diario local O Globo y reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

Bolsonaro.jpg El 24 de diciembre de 2019, el presidente de extrema derecha ya había concedido un indulto navideño a policías y militares condenados por homicidios .

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com