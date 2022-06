Estoy suscrita y no tengo la prensa

Entornointeligente.com /

Mi familia es suscriptora del periódico Granma por más de 40 años y por más de diez del periódico Vanguardia. Pero desde el mes de septiembre del año pasado no recibimos la prensa, porque en el correo al cual pertenecemos no hay cartero que la distribuya, específicamente en la zona donde vivo. Ya me dirigí al correo y la solución que me han dado es que vaya a buscar los periódicos allí, lo que me es imposible porque trabajo, y a las cinco de la tarde, cuando salgo, ya en el correo no hay nadie. Idalmis Osiris Pérez Cabeza, Prolongación de Marta Abreu, edificio No. 4, Apto. 2, e/ Circunvalación y Oquendo, Santa Clara, Villa Clara.

