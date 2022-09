‘Estoy en mi mejor momento, bebé’: Por qué Manny Machado está en su mejor forma a los 30 años

Entornointeligente.com /

Ahora es el viejo de la sala, y eso no es un hecho fácil de aceptar para Manny Machado . En el Juego de Estrellas de julio, una semana después de cumplir 30 años, cantó: «Es mi mejor momento, bebé. Soy joven. ¡Soy joven!». Y un mes después en Kansas City, donde sus San Diego Padres todavía estaban tratando de averiguar quiénes son exactamente 125 juegos después de la temporada, comenzó a contar una historia de su año de novato, ahora hace una década. Lo echaron de la mesa de una sala de entrenamiento simplemente porque era joven. Esos eran tiempos diferentes, dijo, en el pasado. Todo lo cual, se dio cuenta rápidamente, es exactamente el tipo de cosas que el viejo podría decir, maldita sea.

La cuestión es que, si bien Machado puede ser mayor, también es más sabio. Mientras se ríe con autodesprecio, es una prueba de que, aunque todavía se toma el béisbol en serio, el juego le ha enseñado a tomarse menos a sí mismo.

Es por eso que las risas van acompañadas de más sonrisas que las que compartió en sus temporadas formativas. En estos días, a Machado le gusta jugar al golf, pasear en bote y jugar al ajedrez. Señala las cicatrices en cada una de sus rodillas y habla con orgullo sobre cómo lo han soportado, comportándose como el niño prodigio que, a los 20 años, engatusó a su figura de 6 pies y 3 pulgadas para hacer jugadas que pocos antesalistas se atrevieron a intentar, hacia adentro y hacia atrás, y especialmente a su derecha, en territorio de foul, desvaneciéndose hacia las gradas y aún así encontrando lo suficiente en su brazo para hacer realidad lo imposible. Todo ello, junto, constituye su inevitable descenso a la paternidad.

Machado jura que es joven — ¡es joven! — a pesar de que el dogma más nuevo del béisbol sostiene que 30 es una línea de demarcación. Para mucho, suena cierto. Es un deporte lleno de equivalentes de corredores. Los bates se ponen lentos. Los brazos fallan. Las piernas se rinden. Los guantes se endurecen. El juego no perdona.

Pero aquellos que se salvaron de tales dolencias a los 30 todavía pueden estar en su mejor momento, cariño, y en ese sentido, Machado no estaba exagerando. El promedio de .306 que lleva a la serie de este fin de semana contra los Los Angeles Dodgers , que culminará en el Domingo de Grandes Ligas, es el más alto de su carrera. También lo es su porcentaje de embasamiento de .376 y OPS+ de 161. Debería alcanzar el umbral de los 30 jonrones por sexta vez en su carrera. Está cabeza con cabeza con Nolan Arenado , Mookie Betts y Freddie Freeman como las mayores amenazas para el premio de MVP de la Liga Nacional para el que Paul Goldschmidt es considerado favorito.

«Este es el juego que amamos», dijo Machado. «Ten una sonrisa en tu cara todos los días y trata de dejarla en el campo todos los días. Eso es todo lo que podemos controlar. Este juego ya es lo suficientemente difícil. Muchas cámaras, muchas cosas a las que tenemos que adaptarnos, así que, al final del día, se trata solo de golpear una pelota de béisbol, atrapar una pelota de béisbol, sacar algunos outs y ganar juegos para tu club de béisbol. Así que diviértete al máximo».

Ser tan bueno como lo ha sido Machado durante tanto tiempo (bueno para ser electo en la primera votación del Salón de la Fama, bueno para inscribirse en el club de los 3000 hits) y no tener un anillo de campeonato que mostrar humilla a un hombre, lo obliga a evaluar sus prioridades. Entonces Machado está pensando en grande ahora, sobre su reputación, su lugar en el juego, cómo quiere ser recordado, su legado. Son preguntas que una versión más joven de sí mismo no se habría preocupado de responder y que la encarnación actual tiene mucho tiempo para resolver. Porque a pesar de todo lo que ha hecho, Manny Machado siente que su carrera apenas comienza.

El mayor consuelo en la carrera de Machado no proviene de la ganancia financiera inesperada del asombroso contrato de 10 años y $300 millones que firmó con los Padres en febrero de 2019, sino que las primeras cuatro temporadas de ese acuerdo han sido un éxito rotundo. Para aquellos que no rinden, el mega acuerdo se convierte en la característica definitoria de un jugador, el prisma a través del cual se ven todos sus fracasos. Un signo de dólar y nueve números se esposan a él.

Los jugadores que evitan esos destinos pueden dedicar su tiempo y atención a otros lugares, para hacer cosas como la creación de un legado. Existen suficientes meteduras de pata en el pasado de Machado: el lance de bate contra Oakland , el deslizamiento hacia Dustin Pedroia , los comentarios apresurados con los Dodgers: ese crecimiento era necesario para garantizar que las indiscreciones juveniles no lo definan. Pase lo que pase en sus 20, Machado ve sus 30 como una oportunidad para ser lo mejor de sí mismo.

Es evidente en la casa club para alguien como Ha-Seong Kim . Llegó a San Diego la temporada pasada como una estrella de 25 años procedente de Corea del Sur. A pesar de la barrera del idioma, Machado lo abrazó de inmediato, lo guió y lo ayudó a aclimatarse.

«Casi todos los días, cada minuto, él está tratando de ayudarme y tratando de mejorar mi juego para jugar mejor», dijo Kim. «Así que quiero hacerlo mejor porque él se esfuerza tanto por ayudarme. El tipo nunca quiere darse por vencido. Eso nos hace jugar aún más duro, jugar mejor. Él es el capitán, seguro».

En 2021, Machado pasó la temporada con una lesión en el hombro y aun así jugó 153 partidos. Este año, se recuperó de un esguince de tobillo de apariencia desagradable a mediados de junio y nuevamente podría terminar con al menos 150 juegos jugados, lo que ha hecho en todas las temporadas no acortadas desde 2015. «Está dando lo mejor de sí», dice el mánager de los Padres, Bob Melvin, y es posible que no haya mayor cumplido que un mánager pueda dar.

«Honestamente, para mí, cada año es simplemente la rutina de la temporada», dijo Machado. «Cómo te desgasta, cómo te eleva. Crees que nunca más vas a recibir un golpe, y ahora estás en llamas. Esa es la belleza para mí cada año. Es el desgaste de saber que completé 160 juegos y, ya sabes, lo lograste. Lo lograste hasta el final».

Si bien el contrato de 10 años de Machado podría convertirlo en Padre de por vida, ese éxito en los primeros cuatro años también podría significar que hay otro capítulo reservado. Al final de la temporada 2023, Machado puede optar por no participar en los últimos cinco años y $150 millones de su contrato, un hecho que sin duda dará lugar a muchas conversaciones entre Machado y su agente, Dan Lozano, antes de esa fecha.

Es demasiado pronto para que Machado aborde la posibilidad, pero la presencia de un posible caso de prueba este invierno podría ofrecer información valiosa. Arenado, que tiene 31 años, al igual que Machado el próximo año, puede optar por no participar en los últimos cinco años y $144 millones de su contrato. Ha sugerido que no se saldrá del acuerdo, pero ese sentimiento llegó antes de su temporada de calibre MVP. Aaron Judge llegará a la agencia libre con 30 años este invierno y anda en búsqueda de más de $300 millones. Independientemente de lo que depare el mercado, Machado ha mostrado su voluntad de probarlo, capearlo (firmó con los Padres después de que comenzó el entrenamiento de primavera) y aprovecharlo para su beneficio.

No hay duda de que Machado podría obtener un trato mucho más lucrativo como agente libre y, sin embargo, la sensación de asuntos pendientes en San Diego es palpable. A principios de agosto, los Padres adquirieron en cambio a Juan Soto , otro futuro miembro del Salón de la Fama y superestrella de buena fe, solo para que su campocorto mundial, Fernando Tatis Jr., fuera suspendido después de dar positivo por una droga para mejorar el rendimiento . Se vieron frustradas las posibilidades de los Padres de llevar a San Diego a su primer campeonato deportivo profesional masculino importante.

San Diego ha pasado por su parte de perder, y Machado ha aprendido que ganar allí le haría un gran servicio a una gran ciudad, y sería un gran bloque de construcción para su legado. Quedarse en San Diego y hacer algo que solo un padre de toda la vida ha logrado sería algo completamente distinto.

Desde que Machado irrumpió en escena como un novato con cara de niño en 2012, ha sido consistentemente excelente, pero las estadísticas que ha acumulado en la década parecen haber pasado desapercibidas. Actualmente, ocupa el puesto 18 entre los jugadores activos con 1,568 hits. El siguiente bateador más cercano a la edad de Machado es Xander Bogaerts , quien está en 1,381. Machado está a más de la mitad del camino hacia los 3,000 hits, territorio visto antes solo por el Sr. Padre, Tony Gwynn, así como Rickey Henderson en su segundo período de servicio allí, y hacerlo con poder y una defensa verdaderamente de élite es la razón por la cual es más que justo llamar a Machado un posible futuro miembro del Salón de la Fama.

Los lanzadores saben que es el mejor bateador de primer lanzamiento en el béisbol, con un promedio de por vida de .360, y todavía no pueden hacer nada al respecto. Esta temporada, Machado está castigando los primeros lanzamientos a un ritmo de .463 y un slugging de .732. Y sus 38 hits en el primer lanzamiento esta temporada han sido clave para catalizar una ofensiva que se ha mostrado necesitada en ocasiones.

Perder se había vuelto demasiado común para los Padres antes de firmar a Machado y, francamente, después. Siguieron una fuerte temporada 2020 acortada por COVID-19 con un desastre de temporada 2021. Si la temporada regular terminara hoy, se enfrentarían a un peligroso equipo de St. Louis en la carretera durante los tres juegos de una serie de comodines. Aunque eso está lejos de estar garantizado, con Milwaukee y su talentoso cuerpo de lanzadores a solo un juego de San Diego en la columna de derrotas.

«Todavía no hemos llegado a esa buena racha», dijo Machado. «Simplemente pones un poco más de tensión en ti mismo y todo se pone tenso. Entonces, una vez que la banda elástica se afloja, estaré listo para disparar. Y creo que, poco a poco, los muchachos se están recuperando. Cuando lo hacemos eso, creo que todavía tenemos una alineación bastante buena.

«El año pasado nos preocupamos demasiado por el comodín, comodín, comodín, comodín, tratando de entrar. Perdimos el enfoque de lo que tenemos frente a nosotros en este momento. Este año, eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Las cosas realmente no han ido como queremos. Cada vez que llegue ese momento más adelante, podemos preocuparnos por eso. Ocupémonos de lo que tenemos delante».

El viejo Machado podría haber entrado en pánico. El más viejo Machado aprendió que eso no sirve de nada. El béisbol no es un deporte que premie el alarmismo y el temor. O los Padres tienen suficiente, con Machado y Soto y Kim y Jake Cronenworth y Joe Musgrove y Yu Darvish y Blake Snell y Josh Hader , o no. Y si no lo hacen, si esta temporada termina en un fracaso como el anterior, entonces Machado tendrá un invierno muy largo en el barco, en el campo, frente al tablero, pensando en cuál podría ser su próximo movimiento. me gusta.

O tal vez los Padres ganen todo. Son el gran enigma del béisbol: talentosos como todos y todavía casi 20 juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles en el Oeste de la Liga Nacional. Con Tatis fuera por el resto de la temporada y Soto aún encontrando su lugar en San Diego, Machado es el rostro inequívoco de los Padres, todavía de la variedad bebé, casi una copia al carbón de cómo lucía cuando debutó.

La cara no es el único vestigio de ese Manny Machado que queda: El swing, el cuerpo, todos los elementos físicos son similares. El resto está aquí para ser probado, para ser desafiado. ¿Es un líder? ¿Es capaz de llevar a un equipo a un campeonato? ¿Se está engañando a sí mismo cuando dice que es joven? ¿Y cuánto tiempo más está en su mejor momento?

Lo sabremos muy pronto. Lo que es seguro es que se jugarán partidos importantes. Machado rendirá. Los imparables caerán. Y el anciano intentará una vez más asegurarse de que todavía sea el horario de máxima audiencia.

