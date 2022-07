«Estoy aquí cuando estés listo para hablar»: Will Smith se disculpó de nuevo con Chris Rock

Entornointeligente.com /

Will Smith, la estrella de Hollywood que conmocionó a sus fans y a la industria del cine al abofetear a Chris Rock en plena entrega de los Óscar, divulgó un video el viernes en el que ofrece una emotiva disculpa al comediante.

El actor de «Hombres de negro» y «Día de Independencia» ya había pedido perdón a través de un comunicado al día siguiente del insólito hecho, que eclipsó toda la gala de los Oscar del 27 de marzo.

Pese a ello, la Academia de Cine de Estados Unidos le prohibió asistir a la entrega de sus premios los siguientes 10 años, y Smith renunció a su membresía, aunque la organización no revocó su estatuilla a mejor actor por «El método Williams».

Lea también: «Mi sueño más grande es tener una familia, ser padre»: Maluma

Ahora Smith ahonda en sus sentimientos. «Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió fue que no está listo para hablar, y cuando lo esté me contactará», dijo en ese video de casi seis minutos compartido en las redes sociales.

«Entonces te digo, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quiera que estés listo para hablar», agregó Smith, que lleva una gorra blanca y está sentado en un sillón rodeado de plantas.

También se disculpó con la madre y el hermano de Chris Rock, así como con su propia familia, incluida su esposa, Jada Pinkett Smith.

Una broma de Chris Rock sobre la cabeza rapada de ella, que sufría de alopecia, fue precisamente lo que aquella noche desencadenó el escándalo.

Smith subió repentinamente al escenario y abofeteó a Chris Rock bajo la mirada atónita de celebridades y espectadores.

Tras regresar a su asiento, el actor de 53 años le gritó: «¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!».

Le puede interesar: Johnny Depp vende su colección de arte por 3,6 millones de dólares

«Pasé los últimos tres meses repasando y entendiendo los matices y las dificultades de lo que pasó» ese día, dijo Will Smith en su video.

«No voy a tratar de analizarlo todo ahora, pero puedo decirte que ninguna parte de mí piensa que esa era la forma correcta de comportarse en ese momento», dijo.

Lamentó «profundamente» haber decepcionado a sus admiradores y agregó: «Estoy tratando de sentir arrepentimiento sin avergonzarme de mí mismo».

«Soy humano y cometí un error, e intento pensar que no soy un pedazo de mierda», concluyó.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com