“Estou muito feliz. O time está todo de parabéns.”, diz Bruno Henrique

Entornointeligente.com / O Flamengo fechou a participação na fase de grupos com uma vitória no clássico contra o Fluminense. O Fla contou com Bruno Henrique em uma tarde inspirado para bater o rival por 3 a 2. O camisa 27 marcou duas vezes e deu passe para Gabriel marcar o último gol rubro-negro. Bruno Henrique (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo) Após a partida, Bruno conversou com os jornalistas e falou sobre a importância de ter feito uma grande atuação. “Depois de alguns jogos sem marcar, hoje pude voltar a marcar dois, num dia de clássico, e dar um passe para o Gabriel fazer. Então, estou muito feliz. O time está todo de parabéns. O atacante também revelou a conversa com o elenco durante a semana de preparação. “O que a gente conversou no vestiário, conversou durante a semana…não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei que a gente ia entrar diferente (em relação ao primeiro clássico), e nós conseguimos.” – Com site oficial do Flamengo LINK ORIGINAL: Jornal do Brasil

Entornointeligente.com