'Estou aqui para representar Portugal, fosse qual fosse o presidente', diz Rebelo de Sousa sobre ficar ao lado de Bolsonaro em desfile; veja repercussão na imprensa portuguesa

Presidente português alegou que ficou confortável em evento de 7 de setembro em Brasília que jornal português chamou de 'comício' de Bolsonaro. Rebelo de Sousa disse que não percebeu o que havia em bandeira contra aborto com que foi fotografado e que não ouviu o que gritava a multidão a favor de Bolsonaro e contra Lula. Por g1

07/09/2022 19h58 Atualizado 07/09/2022

07/09/2022 19h58 Atualizado 07/09/2022

1 de 3 Presidente Bolsonaro e português Marcelo Rebelo de Sousa em desfile de 7 de setembro em Brasília — Foto: AP/Adriano Machado Presidente Bolsonaro e português Marcelo Rebelo de Sousa em desfile de 7 de setembro em Brasília — Foto: AP/Adriano Machado

Na noite desta quarta-feira (7), diferentes portais de notícias de Portugal destacavam as explicações dadas pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa a respeito de sua presença no desfile de 7 de setembro em Brasília, ao lado de Jair Bolsonaro.

' Diário de Notícias ', ' Jornal de Notícias ' e ' Público' , três dos principais sites de notícias portugueses, que nos últimos dias vinham publicando reportagens sobre diferentes aspectos do Brasil por causa da celebração de 200 anos da Independência, passaram a dar mais destaque ao fato de que o evento na capital brasileira foi considerado um «comício» político de Bolsonaro e que Rebelo de Sousa afirmou não ter sentido desconforto por estar ali.

«Questionado se estava confortável por ter estado nesta cerimônia, o presidente português respondeu: 'Sim, sim'. 'Eu estou aqui para representar Portugal num momento histórico, fosse qual fosse o presidente. As pessoas têm de perceber o seguinte: a campanha eleitoral dura X tempo, o mandato do presidente dura muito mais e a História de 200 anos dura muito mais. E o que fica para a História é que Portugal esteve presente num momento histórico', declarou» o presidente português, segundo reportagem do «Jornal de Notícias».

Rebelo de Sousa ainda afirmou que «de onde estava não ouvia» as palavras de ordem que foram gritadas pela multidão em apoio a Bolsonaro e contra seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva.

«Sentado na tribuna, ao lado de Jair Bolsonaro, Marcelo Rebelo de Sousa esteve ainda rodeado por outros rostos, um deles um empresário que, alegadamente, está sob suspeitas de estar preparando um golpe de estado caso Lula da Silva vença as eleições de 2 de outubro. Mas o presidente desdramatiza: 'Tirei várias selfies e fotografias com quem me pediu, como já aconteceu noutras ocasiões. Não pude controlar com quem estava a tirar fotografias'», conta reportagem do » Diário de Notícias».

2 de 3 Chamada no portal português JN destaca presença de Rebelo de Sousa em desfile com Bolsonaro — Foto: Reprodução/JN.pt Chamada no portal português JN destaca presença de Rebelo de Sousa em desfile com Bolsonaro — Foto: Reprodução/JN.pt

O jornal «Público» destaca que Rebelo de Sousa alegou não ter ficado desconfortável mesmo depois de sair numa fotografia com » uma bandeira daquele país adulterada na qual, em vez das estrelas do brasão central com a faixa «Ordem e Progresso», está um bebê e duas frases: 'Brasil sem aborto' e 'Brasil sem drogas'» .

Rebelo de Sousa disse ao «Público» que não percebeu o que estava acontecendo. «De onde estava não podia ver o que tinha a bandeira, que não estava na tribuna e que alguém colocou ali no meio do desfile e não estava mais no fim».

3 de 3 Jair Bolsonaro ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, em 7 de setembro de 2022 — Foto: Eraldo Peres/AP Jair Bolsonaro ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, em 7 de setembro de 2022 — Foto: Eraldo Peres/AP

‘Símbolos da Independência’: saiba como foi o grito do Ipiranga e como ficou o Brasil após a separação de Portugal

