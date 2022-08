Estos zapatos de tacón están por encima de las tendencias: son de Michael Kors y tienen la altura perfecta

Entornointeligente.com /

A muchas de nosotras nos ocurre: nos encantan los zapatos de tacón infinito estilo stilettos , pero no sabemos andar por las alturas. La tendencia de las plataformas XXL nos ha ayudado a ganar centímetros sin partirnos un tobillo en el intento y estamos muy agradecidas, aunque eso no ha logrado que seamos capazos de caminar con el pie empinado. Eso sí, no desistimos en nuestro objetivo.

En Trendencias Cinco zapatos con brillantes para looks de invitada que enamorarían a Cenicienta por menos de 40 euros (de las rebajas de verano de Zara) Si eres de nuestro team , te recomendamos que lo mejor para empezar a vestir con zapatos de tacón de aguja es optar por un calzado de calidad . Los diseños de piel prometen altas dosis de durabilidad y son mucho más cómodos que los de poliuretano, también tienen menos posibilidades de crear ampollas y rozaduras en nuestros pies.

Asimismo, la altura del tacón importa: si no eres especialmente habilidosa en las alturas, olvídate de todo aquello que supere los 10 centímetros. Te aconsejamos que decantes por los tacones que oscilen entre los 5 y los 8 centímetros , a no ser que seas amante de los kitten heels (pero esto es otro tema).

Zapatos Dorothy Flex Pump de Michael Kors. 135 euros.

Zapatos de salón de mujer Michael Kors de piel en color nude. Modelo DOROTHY FLEX PUMP.

PVP en El Corte Inglés 135,00€ En Michael Kors hemos dado con un zapato de tacón que podríamos catalogar como perfecto . El modelo Dorothy Flex Pump tiene un tacón de aguja de 8 centímetros (no te asustes, no es tantísimo), está realizado en piel caprina de color nude y cuenta con una cómoda suela acolchada. Asimismo, está disponible en tallas medias, que siempre es un plus .

Disponible en El Corte Inglés por 135 euros , este calzado combina con absolutamente todo y se puede lucir tanto para ir a la oficina como para un evento especial . Si lo cuidas correctamente, este stiletto te podrá acompañar durante toda la vida.

