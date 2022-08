Estos son los tres vestidos de Zara que se presentan como camisones pero que podrían solucionar tu próximo look de invitada

Entornointeligente.com /

A medida que avanza el verano, son más las novias que se preparan para dar el sí, quiero y acercarse al altar con estilo y elegancia. Si estás invitada a una o varias bodas en los próximos meses y todavía no has encontrado un look que te inspire, Zara podría tener la solución a todos tus males (estilísticos). La firma española vuelve con novedades, esta vez en forma de camisones lenceros donde la delicadeza es tal que estas tres propuestas podrían convertirse en los vestidos de invitada perfectos para la temporada. De corte maxi, midi o mini, estos diseños quieren convertirnos en las mejor vestidas dentro y fuera de nuestra cama.

En Trendencias Los camisones de seda y encaje de Zara que quieren vestir nuestros looks de invitada Hoy en día las chicas de moda nos han demostrado que no hay reglas a la hora de crear el look de invitada perfecto . Podemos vestir ese tipo de eventos con monos (al más puro estilo Rocío Osorno ), dos piezas ( palabra de Amelia Bono ) o vestidos sencillos con accesorios a todo color. La firma española va más allá y lanza tres camisones tan bonitos que podrían acompañarnos a nuestra próxima boda.

Vestido corto confeccionado en seda, 89,95 euros . Apostando por tres cortes distintos y en tres tonalidades opuestas, la seda, el encaje y el savoir faire hacen que estos tres diseños se conviertan en la solución a todos nuestros males.

Vestido confeccionado en seda, 129 euros . Con asimetrías y escotes repletos de fantasía, Zara vuelve a enloquecer a sus fans. Apostando por diseño y elegancia, estos tres vestidos lenceros podrían convertirnos en las protagonistas de la velada (con permiso de la novia).

Vestido de cuello redondo y mangas asimétricas, 149 euros . Dicen que quién no corre vuela y estas opciones empiezan a agotarse en algunas de sus tallas. ¿Estamos frente a nuevos diseños virales? El tiempo (y las RRSS) lo dirá.

Fotos | Zara

