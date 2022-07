Estos son los riesgos cibernéticos de los NFT

Entornointeligente.com /

Los negocios por internet están más de moda que nunca, especialmente todo lo que tiene que ver con criptomonedas y NFT, que son bienes digitales, pues están tomando valor comercial y cotizan muy bien en la bolsa a pesar de sus caídas.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Por Infobae

Algunos años atrás una imagen o meme por ejemplo, no tenía ningún valor, pero con la llegada del blockchain esto ha cambiado, ya que las personas pueden tener propiedad y dominio sobre estas creaciones, agregándole una importancia como si se tratara de grandes obras de arte.

Con todo esto, evidentemente la desventaja más grande que presentan los NFT es que pueden ser utilizados como excusas para cometer delitos cibernéticos , más concretamente estafas, pues este tipo de bien digita, al ser una creación del internet no cuenta con la regulación de ningún Estado, por un lado, porque no están bajo la jurisdicción de ningún gobierno, y por otro, por que aún son una invención muy reciente, por lo que los países del mundo aún no incluyen en sus legislaciones alguna reglamentación.

Igualmente, como también ha ocurrido con las criptomonedas, estas creaciones a partir de blockchain, suelen utilizar estrategias de marketing que incluyen influenciadores y celebridades de internet, algo que tampoco está regulado e incluso, varios de ellos han sido descubiertos participando en todo tipo de estafas por internet.

Un caso muy sonado fue el que ocurrió a principios de este año con la actriz porno Lana Rhoades , quien después de retirarse de la industria del cine para adultos, anunció que lanzaría su propia colección de NFT , logró reunir cerca de dos millones de dólares , y para cuando se suponía que iba a hacer el lanzamiento oficial, «como por arte de magia, se la tragó la tierra y no volvió aparecer ni a dar ninguna explicación»

Los NFT son un boom en todo el mundo, asociados a la criptomoneda Ethereum ※ Shutterstock

Con este panorama, Eset, una empresa de ciberseguridad, explica a Infobae los riesgos más latentes de incursionar en este tipo de «cripto-negocios».

Phishing Los cibercriminales siempre tratan de adaptar la tradicional práctica del phishing a las innovaciones que vayan sucediendo en internet, pues ahora no solamente intentan robar cuentas bancarias o información personal ganándose la confianza de los usuarios, sino que también estarían buscando la posibilidad de vaciar billeteras de criptomonedas.

Esto lo estarían haciendo al intentar conseguir la llamada «frase semilla » de ingreso a estas billeteras digitales de las diferentes personas que comercian o realizan movimientos con criptomonedas. Las frase semilla (en inglés seed phrase), es el equivalente a la pregunta de seguridad de las cuentas de los correos electrónicos y las redes sociales, que normalmente se tiene que responder cuando se pierde la clave de acceso o el sitio detecta un ingreso como sospechoso.

Pues de este misma manera, los delincuentes montan páginas y formularios en internet lo más parecidos a sitios legítimos de billeteras de criptomonedas, para luego enviarlos como enlaces adjuntos a las bandejas de entrada de las posibles víctimas acompañados de mensajes convincentes que hagan creer a la persona que de verdad se trata del sitio y termine por dejar todos los datos solicitados.

Para esto, la compañía recomienda hacer caso omiso a los mensajes y si es el caso, mejor entrar al sitio oficial digitando la URL correspondiente y verificar que todo esté en orden, así mismo, la frase semilla debe estar escrita en papel y guardada en un lugar seguro, como una caja fuerte y nunca dejar rastro de ella en el celular como en pantallazos o notas.

«Pump and dump» Hace referencia a una modalidad de fraude o negocio poco ético por decirlo así, que ocurre con gran frecuencia en el mundo de los bienes digitales. Consiste en que un grupo de personas adquieren el mismo tipo de criptomoneda o NFT para provocar una alta demanda, pero luego realizan los retiros cuando los precios aún están altos, dejando sin valor alguno a las acciones y haciéndole perder dinero al resto de usuarios.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com