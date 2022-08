Estos son los perfumes de Mercadona que se inspiran en los de una firma de lujo (y de los que todo el mundo habla)

Entornointeligente.com /

Mercadona ha vuelto a hacerlo: revolucionar las RRSS con su último lanzamiento. En forma de colección de perfumes , la cadena de supermercados está triunfando con uno de sus nuevos aromas perfecto para este verano. ¿La razón? Muchos usuarios apuntan que uno de ellos tiene un olor muy parecido a una versión de lujo que cuesta más de 165 euros y que goza de mucha reputación en el mundo de la perfumería. Si eres de las que adora los olores a limpio , he aquí tu nueva fragancia perfecta para tener a mano durante las vacaciones de verano.

En Trendencias Los protectores solares de Mercadona ordenados en función del tipo de piel Verissime, la nueva colección perfecta para este verano 2022 Después de revolucionar con la llegada de su colección Monoï y enamorar con su perfume o arrasar con la colonia Eau de Parfum Extra Time , esta nueva colección está formada por cuatro aromas diferentes. Aunque Verissime vio la luz a finales de 2021, no ha sido hasta ahora que han triunfado en RRSS. De aromas premium y estilo afrancesado, éstos están a la venta por 11 euros -y alguno de ellos nos recuerda al de una firma nicho valorado en casi 200 euros-.

Verissime: Bright for Her Se trata de una fragancia femenina que representa la luz hecha en perfume. Con notas cítricas y vibrantes de la bergamota, éstas se fusionan con los suaves acordes florales del azahar y con el fondo amaderado y exquisito del musk.

Precio: 11 euros .

Verissime: Touch for Her Elegante y auténtica, Verissime Touch for Her parte de un corazón floral intenso que combina los matices fríos y elegantes de salida de las maderas blancas con el poder sensual del musk más cremoso. La frescura clara y profunda de las notas acuáticas genera un destello de confort delicado. Con un olor a limpio, notas florales y atalcadas, su aroma transmite limpieza, clase y elegancia.

Además las RRSS han señalado que se parece mucho al perfume Blanche de Byredo (éste cuesta más de 160 euros ).

Verissime: Style for Him Verissime Style for Him reinterpreta las notas cítricas que se alían con las especias más vibrantes como la pimienta rosa, las maderas ambaradas más sensuales y la cremosidad del musc.

Precio: 11 euros .

Verissime: Spirit for Him Pensando en el hombre elegante y tradicional, Verissime Spirit for Him es un perfume en el que la energía de los cítricos convive en armonía perfecta con las notas especiadas y ambaradas, las hojas de violeta y el musgo verde.

Precio: 11 euros .

Disponibles en La Perfumería de todas las tiendas Mercadona de España y Portugal, estas cuatro versiones quieren conquistarnos por completo.

