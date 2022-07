Estos son los números ganadores del Mega Millions de US$ 1.280 millones

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Los números ganadores del premio mayor de Mega Millions del viernes 29 de julio, estimado de US$ 1.280 millones , fueron 13, 36, 45, 57, 67 y el Mega Ball 14 según el sorteo que se realizó a las 11:00 p.m. ET desde el estudio WSB-TV en Atlanta.

Este premio mayor es el segundo más grande en los 20 años de historia del juego y el tercero más grande de cualquier juego de lotería de Estados Unidos.

¿Cuántos números hay que tener para ganar el Mega Millions? ¿Cuánto se gana con 1, 2 y 3 números? ¿Puedo jugar la lotería de Mega Millions si no vivo en Estados Unidos? Si ganas el premio mayor del Mega Millions, ¿cuánto se paga en impuestos y cuánto te llevarías? El premio mayor más grande de Mega Millions hasta el momento ha sido de US$ 1.537 millones el 23 de octubre de 2018, por un boleto vendido en Carolina del Sur, según la lotería. Un grupo de cuatro jugadores en Michigan ganó un premio mayor de US$ 1.050 millones el 22 de enero de 2021.

Este año se ganaron cuatro premios mayores de Mega Millions en Tennessee, California, Nueva York y Minnesota. Los premios mayores comienzan en US$ 20 millones y crecen según las ventas y las tasas de interés. Lotería

