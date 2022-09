Estos son los bikinis con los que Demi Moore nos ha deleitado este verano demostrando que por ella no pasan los años

Entornointeligente.com /

El verano está llegando a su fin, sin embargo, hay famosas que nos siguen deleitando con sus mejores poses en bañador y bikini y, entre ellas, tenemos a Demi Moore que a sus 59 años no es que esté estupenda, es que está mucho mejor que otras con muchos menos años.

En Trendencias Demi Moore no se resiste al peto vaquero: una prenda eterna que luce en su último look y que puedes copiar con estas propuestas El caso es que este verano la actriz ha estrenado firma de bañadores y, como no podía ser de otra manera, ella es la mejor embajadora con esa actitud tan magnética que siempre la ha caracterizado.

Pues sí, a punto de estrenarse en los sesenta, Demi Moore sigue demostrando tener un cuerpo estupendo y que no hay modelo que se le resista como bien ha demostrado en su cuenta de Instagram donde nos ha dejado un buen puñado de fotografías durante toda la época estival que no nos han dejado indiferentes.

Así, mientras nosotras ya estamos guardando nuestros bikinis , ella apuesta por Andie Swim , este nuevo proyecto donde podemos encontrar modelos de de lo más variados que se suman a todas las tendencias de este año y a cada cual más chulo, las cosas como son.

Lo que está claro es que Demi lo que debería hacer es compartir su secreto de la eterna juventud y hacernos partícipes de él porque, no sé vosotras, pero nosotras queremos beber el mismo agua que ella.

Fotos | @demimoore

