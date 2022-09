Estos siete pufs de Leroy Merlin parecen estar sacados de un catálogo de lujo (y cuestan menos de lo que parece)

Entornointeligente.com /

Para la gran mayoría, las vacaciones de verano han llegado a su fin. Con la melancolía de haber pasado un maravilloso verano, llega el momento de empezar a adaptarse, de nuevo, a la rutina. Aunque la cuesta de septiembre es dura, Leroy Merlin quiere animarnos de la mejor manera: dándole un aire renovado a nuestro hogar con pequeños detalles capaces de transformar una estancia al completo. Después de conquistarnos con la mesa de escritorio que parecía estar sacada de un catálogo de Ikea, ahora vuelve pero en forma de puf : este mueble quiere convertirse en el gran protagonista esta temporada.

En Trendencias Leroy Merlin tiene el espejo favorito de Ikea pero en versión XL De lujo parecen, low-cost son Aunque parezcan estar sacados de un catálogo de lujo, lo cierto es que estos siete diseños aúnan calidad, funcionalidad y diseño. Variando en formas, tejidos y detalles, estas opciones quieren colarse en nuestra casa.

La opción más funcional El puf es un mueble versátil que puede servirnos como silla, reposapiés o mesita de noche, sin embargo esta opción esconde un almacenaje. De color gris con una base dorada, permite almacenar al levantar una tapa en forma de sillín. Ya sea como asiento adicional al salón, dormitorio o sala de estar, o como elemento decorativo, esta opción no dejará indiferente a nadie.

Puf con almacenaje, 125 euros . Puff decorativo poliéster cilíndrico.

PVP en Leroy Merlin 125,00€ Opciones sencillas pero repletas de elegancia Dicen que el menos es más y Leroy Merlin nos lo demuestra con elegancia. De líneas sencillas y toques clásicos, estas opciones quieren adaptarse a todos los estilos posibles.

Puf decorativo de color rosa, 129 euros . Puff decorativo algodón cilíndrico.

PVP en Leroy Merlin 129,00€ Puf con detalles de color negro, 69,99 euros . Puff decorativo algodón cilíndrico.

PVP en Leroy Merlin 69,99€ Puf cilíndrico, 39,99 euros . Puff decorativo algodón cilíndrico.

PVP en Leroy Merlin 39,99€ Detalles dorados que añadan savoir faire No sabemos que tiene el color dorado, pero en su justa medida añade mucho savoir faire . Si necesitas ese toque diferente en la decoración de casa y no sabes cómo añadirla, he aquí tres buenas maneras de hacerlo.

Puf de terciopelo verde, 89,99 euros . Puff decorativo algodón cilíndrico.

PVP en Leroy Merlin 89,99€ Puf acolchado de color coral, 79,99 euros . Puff decorativo algodón cilíndrico.

PVP en Leroy Merlin 79,99€ Puf cuadrado, 42,99 euros . Puff decorativo de madera cuadrado.

PVP en Leroy Merlin 42,99€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Leroy Merlin

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com