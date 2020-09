“Estos meses han sido muy difíciles” â” Omar Chaparro se sinceró sobre su estado de salud tras dar positivo a Covid-19

Entornointeligente.com /

Hace una semana se dio a conocer que los conductores del programa ‘¿Quién es la máscara?’, Consuelo Duval y Omar Chaparro, habían dado positivo a Coronavirus, lo que causo que retrasaran la emisión del show. En un reciente live a través de su cuenta de Instagram con el cantante Beto Cuevas, Omar Chaparro se sinceró sobre los síntomas que ha tenido debido al Covid-19 , el cual calificó como “un bicho incisivo”.

El humorista mexicano expresó que no entendía como se había contagiado si siempre trato de cuidarse, sin embargo sus síntomas han sido leves.

“Nosotros nos cuidábamos mucho, siempre que salía usaba tapabocas y aun así me contagié. Afortunadamente fueron síntomas leves, fueron tres días poco fáciles con la fiebre, el dolor de cuerpo muy fuerte, dolor de cabeza, pero fueron tres días” , detalló.

Afortunadamente ya está superando el virus y pronto podrá volver a trabajar, “Ya estamos casi fuera y lo bueno es que vamos a salir inmunes de esto. Mi consejo es: usen el tapabocas, es lo único que les puedo decir, usen el tapabocas”.

Por ultimo confesó que este año ha sido difícil para él y su familia, pues además de tener Coronavirus, han tenido problemas económicos.

“Esta pandemia, estos meses han sido muy difíciles para todos, ajustes, cambios. Mi hija chocó el coche y fue pérdida total, mi hijo se quebró la pierna. Ahorita estamos aquí encerrados, toda mi familia con Covid-19. Por todos lados proyectos que se cayeron, gastos, un año muy difícil” , aseguró.

