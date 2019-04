Entornointeligente.com / Por Amy Feldman En una tarde de finales del invierno, Faizan Sheikh, cofundador y director ejecutivo de Avidbots, de 31 años, muestra lo que puede hacer el robot de limpieza de la compañía, Neo, de 476 kilogramos. Dentro de un recinto hecho con miles de ladrillos Lego gigantes blancos, azules y amarillos en la fábrica de la compañía en Kitchener, Ontario, el robot pasa por una prueba de garantía de calidad, dobla las esquinas y limpia el piso a medida que avanza. Las luces a lo largo de la parte inferior de la máquina se iluminan de color azul cuando se mueven de manera autónoma, luego se vuelven fucsias para detenerse en su ruta, ayudadas por inteligencia artificial. Una vez que la máquina esté completamente examinada en la zona de prueba de Lego, se cargará en una caja de madera y se alineará con un puñado de otras personas que esperan ser enviadas a los clientes. Caminando, Sheikh, vestido con una chaqueta gris sobre una camiseta azul de Avidbots, apenas puede contener su emoción. “Avidbots”, dice, “es como un espacio de fantasía para ingenieros”. Los vehículos autónomos y las nuevas empresas de servicios de comida robótica han capturado la imaginación del público, pero los robots de limpieza tienen un potencial enorme, aunque poco atractivo. El mercado de equipos de limpieza comercial es gigante y está fragmentado, lo que representa un estimado de 5,000 mdd en ventas globales por año. Sheikh y su cofundador, Pablo Molina, también de 31 años, creen que hasta un tercio de todos los equipos de limpieza comercial podrían ser autónomos para 2023, lo que les brinda la oportunidad de construir un gran negocio. Financiamiento Ya es bastante valioso. Una nueva ronda de financiamiento dirigida por True Ventures, con sede en Palo Alto, California, eleva el financiamiento total de la compañía a 36 mdd, a una valuación que Forbes estima en aproximadamente 75 mdd. Desde su inicio hace cinco años, Avidbots ha vendido unos cientos de robots a unos 50,000 dólares cada uno. Las máquinas ya están trabajando en el aeropuerto de Changi en Singapur, el aeropuerto Charles de Gaulle en París, el centro comercial Eaton Centre de Toronto y el Instituto de Tecnología de Rochester. Los ingresos del año pasado fueron de aproximadamente 3 mdd, pero a medida que Avidbots aumenta sus ventas y producción, podría alcanzar los 20 mdd este año. Te recomendamos: Los toques digitales del nuevo Da Vinci cirujano Eso sigue siendo un poco en comparación con las ventas de gigantes de la industria como Tennant, con sede en Minneapolis (ventas de 2018: 1,100 mdd), la alemana Kaercher (más de 2,800 mdd en ventas) y la danesa Nilfisk (1,200 mdd), que producen máquinas de limpieza que los trabajadores humanos puede empujar o montar, pero las fuerzas macroeconómicas están empujando a la industria hacia la robótica. Los propietarios de edificios y las empresas de limpieza comercial enfrentan costos laborales crecientes, incluso en los Estados Unidos donde hay un movimiento nacional hacia un salario mínimo de 15 dólares por hora. También tienen problemas para encontrar y retener a los trabajadores. Mientras tanto, el costo de los sensores, los sistemas láser especializados y las cámaras necesarias para fabricar robots se ha reducido, y su calidad ha mejorado. Suponiendo que esas tendencias continúen, los dueños de negocios elegirán aumentar la mano de obra con capital. Y Avidbots espera beneficiarse. Valor y precio La economía ya está a su favor en muchos países desarrollados. Neo cuesta alrededor de 50,000 dólares (el precio exacto se basa en la funcionalidad), dura aproximadamente cuatro horas con una solo carga y tiene garantía de cinco años. Un plan de servicio típico cuesta unos 500 dólares por mes, agregando otros 6,000 dólares por año. Por el contrario, un limpiador exclusivo de calidad comercial para ser operado por un trabajador cuesta aproximadamente 15,000 dólares por adelantado. Eso significa que el costo adicional de un robot de limpieza es de unos 35,000 dólares antes de tener en cuenta el mantenimiento. Los costos laborales varían según la geografía, pero en promedio, los trabajadores de limpieza de edificios de Estados Unidos reciben un pago de 27,000 dólares al año, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que significa que la inversión en un robot debería amortizarse en dos años. “Cuando compras un robot, obtienes tu reembolso en aproximadamente un año si lo usas 20 horas a la semana”, dice Sheikh. “Dependiendo de la tasa de mano de obra, podría ser más como de 18 a 24 meses”. Te interesa: México, de los grandes consumidores de robots La empresa canadiense de limpieza GDI Integrated Facility Services, que cotiza en bolsa, compró su primer robot de Avidbots hace dos años y lo envió al Centro Eaton, donde limpió los pisos durante la noche mientras las tiendas estaban cerradas. Craig Rudin, jefe del negocio de suministros de limpieza de GDI, dice que la compañía, que emplea a 25,000 trabajadores, ha comprado cinco robots Neo más y los ha instalado en otros centros comerciales, liberando a los trabajadores para que se centren en la limpieza de baños y áreas de basura. Eso, dice, ayuda a GDI a lidiar con el ausentismo de los empleados, que es del 7% a 10% por día, y una alta rotación. Según él, cada robot desplegado durante siete horas en un período de 24 horas puede reducir las necesidades de mano de obra de 0.7 a 0.8 empleados de tiempo completo, un número que aumentará junto con el aumento del tiempo y la eficiencia de la batería de los robots. Su objetivo final es una flota de 1,000 robots de limpieza de pisos que se distribuiría en los centros comerciales, universidades y almacenes de los clientes de GDI que serían operados desde un centro de comando. “Es bueno tener objetos brillantes”, dice Rudin. “Pero para nosotros, tenemos que hacer que los números funcionen”. Historia de éxito inmigrante Sheikh nació en Lahore, Pakistán, y se mudó a Canadá a los 14 años cuando sus padres, un ingeniero eléctrico y un profesor universitario en su casa, buscaron una vida mejor para él y sus hermanos. Molina, hijo de un banquero y contador, creció en Cuenca, Ecuador, donde jugó con la tecnología cuando era niño y pasó incontables horas viendo The Mobile Cop Jiban, una serie de televisión japonesa sobre un detective robótico que tiene una variedad de vehículos autónomos. Se mudó a Canadá para la universidad, con la esperanza de obtener un mejor acceso a las tecnologías emergentes. Los dos se conocieron como estudiantes de primer año en el programa de robótica en la elite de la Universidad de Waterloo en Canadá en 2006. Casi de inmediato, comenzaron a hablar sobre sus sueños de un futuro mejorado con robots. “Quería construir robots y verlos en el mundo real”, dice Molina. “Así es como me junté con Faizan”. Después de la universidad, querían comenzar una compañía de robótica, pero Sheikh necesitaba conseguir un trabajo debido a sus obligaciones, como hijo mayor, para ayudar a mantener financieramente a su familia. Se mudó a Ottawa para trabajar como ingeniero de software en Bridgewater Systems (posteriormente adquirido por Amdocs). Molina también se mudó allí para trabajar en un proyecto de un vehículo lunar financiado por la agencia espacial canadiense, y posteriormente se matriculó en una escuela de posgrado en la Universidad Carlton de Ottawa. “Un día Pablo vino a mí y me dijo: ‘Faizan, con todos los avances que están ocurriendo en la investigación de la robótica, creo que ahora es el momento de que algo se comercialice, de que algo despegue, y trabajemos juntos’ “, recuerda Sheikh. Te recomendamos: El envejecimiento y procesos de automatización Molina propuso construir un robot de remoción de nieve, una idea aparentemente obvia para dos empresarios que viven en Ottawa. Pero rápidamente se dieron cuenta de que la economía de un negocio tan estacional no funcionaría. Se cambiaron a la limpieza de interiores, una operación de todo el año. En enero de 2014, Sheikh dejó su trabajo y Molina se despidió de la escuela de posgrado, y los dos fueron a Shenzhen, China, como parte del Acelerador Hax, un programa respetado para empresarios de hardware, donde pasaron seis meses y recibieron 25,000 dólares en financiacion. Era un lugar emocionante, pero también fue difícil para dos empresarios que no hablaban mandarín para navegar por los enormes mercados electrónicos de la ciudad y obtener piezas de calidad. “Pasas una gran cantidad de tiempo depurando y preguntándote por qué no funciona”, recuerda Sheikh. De China para el mundo El dúo comenzó a construir prototipos en China, al principio tomando las máquinas de limpieza más baratas que podían encontrar y actualizándolas como robots. Su primer intento, llamado Sweepy, fue una máquina amarilla con un motor BattleKit instalado en la parte superior. El segundo era una máquina de lavado gris reconstruida llamada Scrubby. Hackear máquinas existentes con sensores era más fácil y más barato que construir un robot desde cero, pero las máquinas eran demasiado grandes y difíciles de controlar. No mucho después de que regresaron a Estados Unidos desde China, conocieron a Rohit Sharma, un socio general de True Ventures, quien les dijo: está tomando el enfoque equivocado y necesita construir las máquinas desde cero. “No creo que estuvieran encantados con esa respuesta”, dice Sharma, quien aprobó el trato en ese momento pero invirtió dos años después. Eventualmente cambiaron su estrategia para la máquina que se convirtió en Neo (un homenaje al personaje de Keanu Reeves en la película de ciencia ficción The Matrix de 1999), y ahora consideran que construir desde cero es una gran ventaja. A medida que sus diseños mejoraron, aumentaron la capacidad de la batería de unos escasos 45 minutos de tiempo de funcionamiento a aproximadamente cuatro horas, agregaron tanques de 32 galones separados para el agua limpia y sucia y desarrollaron inteligencia artificial que puede trazar el camino del robot y ajustarse a cambios en la distribución del piso. El empaque austero de Neo En la fábrica, Avidbots mantiene una línea de sus primeros prototipos. El cuerpo del último de la serie es una gran caja de madera que apenas parece una máquina, desarrollada en 2016 como una alternativa económica para hacer un molde para plásticos. “Teníamos poco dinero, así que nuestro ingeniero fue a Home Depot y construyó esta cosa a mano”, dice Sheikh, quien considera que la frugalidad es un principio fundamental de la compañía. “Hoy puedo romantizar ese período mucho mirando hacia atrás”. Dicho todo, Avidbots realizó nueve prototipos. El sexto fue enviado al mundo para una prueba de dos semanas en el Mohawk College en Ontario, donde se limpió con éxito. Luego, un distribuidor de Singapur recogió el Neo para usarlo a tiempo completo en el Hospital KK de Mujeres y Niños. Sheikh y Molina fueron a ferias comerciales para demostrar su nuevo robot y comenzaron a captar clientes más grandes. Sus robots ahora están desplegados en 14 países, incluidos los aeropuertos de París y Singapur, que han envuelto a sus robots en una carcasa humanoide completa con ojos y esmoquin. Jenny Lee, socia gerente de GGV Capital y miembro de la Lista Midas de Forbes, que invirtió en la última ronda de financiamiento, dice que cree que Avidbots puede vender 100 robots al mes. “La demanda del producto ha crecido sustancialmente, además de que es global”, dice ella. “La clave es que pueden entregar lo suficientemente rápido y asegurarse de que lo que se ofrece pueda funcionar”. Para cualquier empresa de hardware, después de todo, aumentar la producción sin tener problemas de calidad es extremadamente difícil. Mientras tanto, Sheikh y Molina están desarrollando nuevas funciones, como la seguridad para sus robots existentes que los harán una mejor inversión para los clientes, al tiempo que prueban nuevas máquinas, como las aspiradoras autónomas, que podrían lanzar algún día. "Al poner robots en el mundo real, estamos cambiando la percepción de los robots", dice Sheikh. "Eso se presta a posibilidades realmente geniales". "Los robots van a colaborar con los humanos, no a reemplazarlos"

