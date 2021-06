Estos cepillos antienredos (y tirones) funcionan genial y no te querrás separar de ellos en todo el verano

Entornointeligente.com / Hay herramientas capilares o productos que son tan estupendos y que hacen tan bien su función, que prácticamente se convierten en un imprescindible. En mi caso, uno de esas herramientas son los cepillos antienredos , la verdad que este tipo de cepillos facilitan muchísimo la tarea y ayudan a deshacerte de los nudos de una manera fácil sin necesidad de agredir el cabello.

Por este motivo, nunca me puede faltar un cepillo antienredos, y más de cara al verano, donde el cabello entre sal y cloro está mucho menos acondicionado , así que se convierte en todo un salvavidas para peinar con suavidad y eficacia .

En Trendencias Nueve cepillos redondos para peinar el flequillo y que luzca siempre perfecto Comenzamos con un cepillo de Tangle Teezer , concretamente el The Wet Detangler que es específico para desenredar el cabello cuando está mojado , ya que el pelo suele estar más frágil y propenso a romperse. Ayuda a que sea más fácil eliminar los enredos, sin tirones y sin estropear el cabello. Precio 14,95 euros .

Cepillo para el pelo The Wet Detangler de Tangle Teezer – Rosa Millennial

PVP en Lookfantastic 14,95€ Otro cepillo que no podía faltar en esta selección, es el The Original Detangling de Tangle Teezer . Es el primer cepillo que probamos de la firma y que hizo que no nos quisieramos separar nunca más de él. Desenreda de forma muy suave y eficaz, vamos que prácticamente no se le resiste ningún nudo y además masajea el cuero cabelludo para mejorar la microcirculación. Precio 14,95 euros .

Cepillo para el pelo The Original Detangling de Tangle Teezer – Strawberry Passion

PVP en Lookfantastic 14,95€ Cuando pienso en un cepillo que desenreda genial, no puedo dejar de acordarme de este de Beter, el Detangling Natural Fiber Beter . Está elaborado con materiales naturales como cáscara de arroz o fibras de trigo y en cuanto a su función de peinado es estupenda, ya que desenreda suavemente e incluso con el cabello húmedo y masajea el cuero cabelludo. Precio 4,99 euros .

Cepillo detangling Natural Fiber Beter

PVP en Druni 4,99€ Las melenas largas saben lo tedioso que puede ser desenredar el cabello y más cuando está mojado. Así que para esta función, uno de los cepillos más recomendables es el Little Princess Extraflexible de You Are The Pincess . Su púas flexibles están diseñas para desenredar fácilmente sin tirones ni roturas. Por otro lado también ayuda a realizar una suave exfoliación del cuero cabelludo . Precio 2,99 euros .

Para quienes busquen un cepillo que desenrede fácilmente y a la vez es perfecto para usar con secador, es este de Brushworks , el HD Honey Comb de brushworks. Cuenta con cerdas de tres longitudes que son súper suaves con el pelo y separan los mechones perfectamente; y su diseño agujereado hace que el aire del secador pase a través de él. Precio 7,45 euros .

Cepillo de pelo HD Honey Comb de brushworks

PVP en Lookfantastic 7,45€ Aquí otro cepillo que es ideal para desenredar e incluso las capas más profundas. Se trata del Speed Dry Brush de la firma WetBrush, que cuenta con cerdas resistentes al calor por lo que es perfecto para moldear el cabello. Además sus cerdas son flexibles y largas por lo que desenreda los nudos con facilidad , dejando el cabello suelto y sedoso. 11,45 euros .

WetBrush Speed Dry Brush – Purple

PVP en Lookfantastic 11,45€ Para terminar, otro cepillo que nos gusta mucho, es el Detangling Profesional para Desenredar de Termix , que consigue eliminar los nudos sin tirones ni roturas, gracias a las fibras flexibles y al cuerpo del cepillo que se adapta a la forma de la cabeza. Precio 7,48 euros .

Cepillo de Pelo Termix para Desenredar. Paddle de Pelo Color Flúor

Hoy en Amazon por 7,48€ Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

