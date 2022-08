Esto sabemos de las explosiones en la base militar de Rusia en Crimea

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Una serie de explosiones ocurridas por la tarde del martes en una base aérea militar de Rusia en Novofedorivka ha vuelto a centrar las miradas del mundo en la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, mientras continúa la guerra entre Ucrania y Rusia.

Aún no se ha confirmado la causa de estas explosiones, que parecen haber destruido o dañado al menos nueve aviones de combate rusos. Esto es lo que sabemos hasta el momento:

Últimas noticias de la guerra: Ucrania acusa a Rusia de maximizar el riesgo de un desastre nuclear Grandes columnas de humo provenientes del aeródromo de Saki sobre el mar Negro podían verse en numerosos videos en redes sociales. Hasta ahora Crimea no había sido afectada por el conflicto bélico que se inició en febrero con la invasión rusa de Ucrania , a pesar de estar muy cerca del frente.

Las autoridades regionales en Crimea confirmaron las explosiones, ocurridas a las 3:20 p.m. (8:20 a.m. ET), mientras que la agencia estatal rusa RIA Novosti reportó, citando al Ministerio de Defensa de Rusia, que se había detonado un depósito de municiones utilizadas por los aviones de combate apostados en la base, aunque no se informó la causa.

Rusia pierde al menos siete aviones de guerra en Crimea 1:37 De manera similar, el Ministerio de Defensa de Ucrania dijo oficialmente no poder determinar las causas.

publicidad Aunque en un principio medios estatales rusos informaron que no se había producido heridos ni daños, poco después las autoridades en Crimea señalaron que había al menos un muerto y nueve heridos, además de 30 evacuados.

Grandes pérdidas materiales, según fotos satelitales Imágenes satelitales de Planet Labs reveladas el miércoles muestran al menos siete aviones de combate rusos destruidos por las explosiones. En las fotografías del martes, antes de las explosiones, se puede ver a los aviones intactos, mientras que en las tomadas el miércoles se los puede ver destruidos o dañados, en medios de varios cráteres.

¿Por qué Rusia atacó e invadió Ucrania? ¿Cuáles son los motivos y el origen del conflicto? Entre los aviones afectados, según las fotos satelitales, hay cazabombarderos Su-30 y bombarderos Su-24. Estos modelos son utilizados por la aviación naval de Rusia, que opera en la base de Saki desde la anexión de 2014, según informó RIA Novosti.

Esta imagen satelital del martes muestra el aeródromo de Saki en Crimea antes de las explosiones. Pueden verse cazas Su-30 y bombarderos Su-24, entre otros. (Crédito: Planet Labs)

Las imágenes también muestran a otros dos aviones dañados, llevando el total de aeronaves afectadas a al menos nueve.

Peter Layton, ex piloto militar australiano y analista de asuntos asiáticos de la Universidad de Griffith, dijo a CNN que las imágenes satelitales sugieren un ataque deliberado y no un accidente, por la presencia de tres grandes cráteres. Estos ataques podrían haber hecho estallar la munición, que luego destruyó los aviones.

Aunque Kyiv sostiene oficialmente que no puede determinar las causas de las explosiones en la base, el miércoles las Fuerzas Armadas de Ucrania agregaron nueve aviones rusos a la lista de equipo enemigo que dicen haber destruido y que regularmente publican en su cuenta de Facebook .

Por otro lado, la Fuerza Aérea de Ucrania publicó este jueves en su cuenta de Twitter una de las fotos satelitales de Planet Labs con círculos rojos sobre los supuestos aviones destruidos, asegurando que son «alrededor» de 10.

Esta imagen del miércoles, posterior a las explosiones, muestra al menos nueve aviones destruidos o dañados en el aeródromo de Saki. (Crédito: Planet Labs)

La Fuerza Aérea de Rusia no sufría pérdidas en esta escala desde la Segunda Guerra Mundial, se gún investigaciones de CNN . No ha sido posible rastrear la destrucción de nueve aviones rusos o soviéticos en un día desde 1945 hasta la actualidad.

Crimea, en el centro de la guerra La península Crimea, un territorio estratégico en el mar Negro, fue anexada por Rusia en febrero 2014, luego de que sus tropas invadieron la península y tomaron el control sin violencia. En marzo Moscú organizó un polémico referéndum, cuyo resultado fue el ingreso de Crimea en la Federación Rusa.

Ucrania ha denunciado una violación de su soberanía y rechazó el referéndum. La comunidad internacional aún reconoce a Crimea como parte del territorio ucraniano: en marzo la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 68/262 en apoyo de la integridad territorial de Ucrania.

Meses después, rebeldes prorrusos apoyados por Moscú se levantaron contra Ucrania en la región del Donbás, dando inicio a una guerra que continuó por ocho años hasta que Rusia decidió expandir su alcance invadiendo casi todo el territorio ucraniano al este del río Dniéper el 24 de febrero de este año.

El mismo martes de las explosiones en el aeródromo en Novofedorivka el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la guerra con Rusia debía terminar con la liberación de Crimea.

«Esta guerra rusa contra Ucrania y contra toda la Europa libre comenzó con Crimea y debe terminar con Crimea, su liberación», dijo Zelensky. «Hoy es imposible decir cuándo sucederá esto. Pero constantemente agregamos los componentes necesarios a la fórmula para la liberación de Crimea».

Establecer un corredor terrestre ente la península de Crimea y el territorio de Rusia ha sido uno de los objetivos de Moscú en esta guerra, según el general de división Rustam Minnekaev, comandante en funciones del Distrito Militar Central de Rusia, citado por la agencia TASS.

Con la caída de Mariúpol , una ciudad ucraniana en el mar de Azov, este objetivo parecía haberse completado en mayo, aunque Ucrania ha manifestado sus intenciones de recuperar el territorio perdido.

Con información de Brad Lendon, Paul P. Murphy, Olga Voitovuch, Karen Smith, Tim Lister, Gianluca Mezzofiore, Arnaud Siad y Katie Polglase. Crimea Guerra en Ucrania

