Esto le dice Maduro a los venezolanos ante alza del dólar

El presidente Nicolás Maduro pide a venezolanos que «no se dejen robar» ante alza del dólar; llamado que hizo este jueves 25 de agosto.

Indicó el mandatario que no dejarse robar en los comercios en medio de un aumento de la moneda estadounidense con respecto al bolívar, que 48 horas ha perdido más del 20% de su valor con respecto al precio oficial del BCV; mientras que en el llamado paralelo cerró en 9,33 Bs.

«Yo le pido al pueblo máxima conciencia, le pido a los comerciantes máxima conciencia, le pido al pueblo espíritu de combate y que no se dejen robar con el dólar paralelo»; dijo el mandatario en un acto celebrado en el estado Falcón que fue transmitido por el canal del Estado VTV.

La moneda de Venezuela, el bolívar, se ha devaluado un 20,3 % frente al dólar en solo cuatro días; según la cotización oficial que ofrece el Banco Central (BCV), mientras que en el mercado paralelo el precio del dólar se ubica en 9,33, lo que muestra una depreciación aún mayor del signo monetario local.

Maduro pide a venezolanos que «no se dejen robar» Por ello, Maduro remarcó hoy que el «dólar legal» es el reportado por el BCV, el cual, explicó, se rige por el mercado y «viene funcionando bien»; en alusión a la relativa estabilidad cambiaria que ha mostrado el país el último año, luego de un quinquenio de devaluaciones diarias.

«Entonces viene un grupo inescrupuloso a disparar el dólar paralelo de manera ficticia y falsa para que venga un grupo de comerciantes también inescrupuloso a robar al pueblo. No se la calen (no lo permitan), que el pueblo no se la cale, basta de especulación, vamos a dar la batalla por la estabilidad macroeconómica»; prosiguió.

Al ampliarse la brecha entre las dos tasas de cambio, algo que ocurrió en años anteriores, las personas y comercios optan por transar sus operaciones en la que arroje mayor ganancia; lo que margina al BCV como punto de referencia, algo que este año no había ocurrido.

«Pretenden perturbar la recuperación económica y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo (…) que nadie trate de torpedear y dañar la recuperación económica, que más bien todos ayudemos a que el país se recupere plenamente»; agregó el presidente.

El BCV informó el martes que la actividad económica del país creció 14,65% y 19,07% en el tercer y cuarto trimestre de 2021, respectivamente; mientras que la mejora en los primeros tres meses de 2022 fue de 17,04%; entre abril y junio fue, aún como cálculo estimado, de 18,7%.

