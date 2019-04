Esto es todo lo que puede hacer SanTO, el primer robot católico del mundo

Entornointeligente.com / Aunque muchas personas equiparan tecnología con progreso desde una perspectiva agnóstica o atea, lo cierto es que en la innovación la espiritualidad también tiene cabida, algo que se plasma en diversos proyectos que vinculan religión con IA, robótica, transformación digital o blockchain . Entre otros, te hemos contado que el cepillo de la iglesia anglicana permite pagos móviles , que un robot budista ya predica en un templo nipón o que el Vaticano digitalizó sus secretos empleando machine learning e inteligencia artificial. ¡Si hasta el Papa tiene Twitter! Ahora, las personas mayores en busca de un compañero de alta tecnología pueden encontrar consuelo en un pequeño robot que los escucha y les lee las Sagradas Escrituras. Con una apariencia simular a un pequeño altar, está equipado con un software cuyo algoritmo escucha al usuario, escanea su rostro en busca de signos de emociones específicas y selecciona textos religiosos que pueden ser relevantes para sus problemas. Lovot, el robot que te da cariño y combate la soledad El autómata teomórfico se llama SanTO -de hecho, es similar a uno- y ha sido diseñado por Gabriele Trovato de la Universidad de Waseda. En torno a su creación, los líderes religiosos le advirtieron que no permitiera que la Inteligencia Artificial interpretase los textos bíblicos , sino que simplemente los recitase, tal y como recoge The Wall Street Journal. Su creador lo ha presentado como “el primer robot católico contemporáneo”. Entre otras tareas, el autómata cuenta la biografía del santo del día, responde a cuestiones teológicas incluso ofrece consejo utilizando citas eclesiásticas. También enseña el catecismo a los niños y acompaña el rezo del rosario. Una de sus características importantes es el consuelo y el apoyo que brinda a las personas mayores que se encuentran en situación de soledad. “Dijeron que hay un factor humano que es muy importante en la comunicación de la fe.Incluso elegir el texto correcto, la parte correcta de la Biblia, no es algo que puedas hacer fácilmente”, apuntó Trovato. “Es interesante enfocar, estudiar, cómo este cambio del medio está influenciando la relación de las personas con Dios y la actividad de la religión” , subrayó. Fuente | Futurism / The Wall Street Journal Continuar leyendo en el medio que originalmente publicó el artículo RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

