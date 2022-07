Esto es lo que se sabe del iPhone 14 y su chip A16

Entornointeligente.com /

Aunque todavía no ha sido presentado oficialmente, el iPhone 14 es uno de los próximos lanzamientos que genera expectativa de la empresa Apple. Del dispositivo se han filtrado algunos datos.

Se sabe, por ejemplo, que los modelos ‘Pro’ de la nueva línea llevarán el chip el A16 Bionic, mientras que las versiones regulares continuarán con el A15 que incorporó la generación del iPhone 13.

Aunque no se sabe mucho de este nuevo chip, el medio especializado de tecnología ‘MacWorld’ hizo algunas estimaciones al respecto. En este sentido, aclaran que el chip A16 Bionic sería fabricado por la compañía TSMC con un proceso de 5 nanómetros . Igual que con el chip A15.

Asimismo, la empresa habría optado por un proceso de 5 nm de tercera generación, que recibe el nombre en clave ‘N4P’.

— Apple Talk  (@AppleTalkAT) July 26, 2022 Aunque no se esperan muchas mejorías en este componente, los cambios se verán en el rendimiento y la eficiencia energética frente a los 5 nanómetros originales de TSMC. Se espera, en concreto, que la tercera generación de esta a rquitectura sea un 11 % más rápido y un 22 % más eficiente.

Junto a ello, podría haber un aumento importante en la memoria RAM. El más reciente informe del periódico especializado ‘Digitames’ reveló que el iPhone 14 Pro tendrá 6GB de RAM, pero con arquitectura LPDDR5 , la de los iPhone 13 Pro es LPDDR4X.

En este sentido, ‘MacWorld’ calcula que la velocidad que ofrece la memoria RAM LPDDR5 podría incrementar el rendimiento de la CPU los iPhone 14 Pro en hasta un 15% con respecto a sus antecesores.

