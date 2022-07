Esto es lo que lee una editora de ‘Trendencias’ fuera de la oficina: diez libros recomendados en primera persona para el verano

Entornointeligente.com /

A la hora de elegir un libro para leer podemos guíarnos de aquellos que ocupan los primeros puestos de las listas de ventas o podemos buscar la recomendación de un amigo de cuyo gusto nos fiemos. Aunque a veces los títulos pueden coincidir, suele ser mucho más especial cuando el match con una novela surge de la segunda forma. Y, como en la redacción de Trendencias nos gusta mucho leer, hemos querido compartir contigo aquellas que nos hemos reservado para leer en verano. Cuando las vacaciones y nos permite disfrutarlos más y mejor .

En Trendencias Los libros más vendidos y recomendados de 2022 que hemos reservado para leer tostándonos al sol este verano Patricia de la Torre: a tope de romance La directora de Trendencias ama el verano y la playa así que, todos los años, espera como agua de mayo el momento de poder torrarse al sol en la costa gaditana con una buena novela. Este año lo hará con dos muy románticas . La primera es Todas esas cosas que te diré mañana , el último libro de Elísabet Benvent, que lo está petando en ventas desde que se publicó en mayo. Además, tiene una portada preciosa.

En sus páginas, Miranda trabaja como subdirectora en una revista de moda y es feliz junto a su pareja, Tristán. Por eso no entiende que la esté dejando. Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron… Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia? Haciendo gala de una destreza excepcional, Elísabet Benavent golpea el corazón de los lectores con una historia de saltos en el tiempo que reconstruye de forma hilarante y aleatoria los momentos estelares de una relación de pareja .

Todas esas cosas que te diré mañana (SUMA)

Hoy en Amazon por 17,95€ PVP en El Corte Inglés 17,95€ PVP en Fnac 17,95€ Después continuará con No hay verano sin ti , el segundo volumen de la trología El verano en que me enamoré, de la que Amazon Prime Video acaba de estrenar una adaptación en formato serie. Además, Patricia, que había leído el primer volumen antes de verla en la pequeña pantalla, nos da su sello de aprobación de fan. De hecho, le ha «flipado» tanto que le han entrado ganas de continuar con la lectura .

Estuche trilogía El verano en que me enamoré: El verano en que me enamoré, No hay verano sin ti y Siempre nos quedará el verano (Bestseller)

Hoy en Amazon por 26,85€ Audrey: misterio, intriga y dolor de barriga Parece que no hay verano sin Joël Dicker . El autor best seller de literatura negra tiene a sus fans acostumbrados a sacar libro todos los años cuando el calor empieza a apretar y, como no suelen ser precisamente cortos, las vacaciones se convierten en el momento perfecto para darle caña a libros como La desaparición de Stephanie Mailer o El caso Alaska Sanders, su última obra y la que la editora Audrey lleva esperando todo el año porque su cita con las historias del suizo se han convertido en una ineludible de estas fechas .

La esperada continuación del fenómeno La verdad sobre el caso Harry Quebert empieza con un mensaje que dice «sé lo que has hecho» y que es encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver aparece el 3 de abril de 1999 al borde del lago de una pequeña localidad de New Hampshire. Esta es la clave de la nueva y apasionante investigación que, once años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables , vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood.

En esta ocasión contarán con la inestimable ayuda de una joven agente de policía, Lauren Donovan, empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras el caso. A medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders , irán resurgiendo también los fantasmas del pasado y, entre ellos, especialmente el de Harry Quebert.

El caso Alaska Sanders (Literaturas)

Hoy en Amazon por 22,70€ PVP en Fnac 22,71€ PVP en El Corte Inglés 22,70€ Pepa López: viaje a otra realidad Pepa , editora de moda y belleza busca este año algo fácil y ligero para leer en la playa y en la piscina y desconectar del todo (menos de su perrito Dobby, seguro). Pero no le vale cualquier cosa, quiere probar con la ciencia ficción, ya que es un género que le flipa en el cine y siente curiosidad por si le pasará lo mismo en formato libro . Para la ocasión ha escogido La Respuesta Área 51 de Robert Doherty, que ella misma describe como «una frikada de extraterrestres y que posiblemente sea un libro malo, pero es lo que busco».

En esta novela casi descatalogada y un poco difícil de encontrar , el Área 51 (el lugar más secreto de los Estados Unidos) ha resultado ser una pieza más de un enigma que se extiende desde las pirámides de Egipto hasta la superficie de Marte. Es decir, ya formaba parte de un plan diseñado hace 5.000 años por quienes ya habían pasado por el planeta. Y ahora regresan.

Cuando una científica y un oficial de las Fuerzas descubrieron que se trataba de un «área de entrenamiento» abrieron una caja de Pandora que se había mantenido oculta al mundo durante más de cincuenta años. Su hallazgo explicó décadas de avistamientos de ovnis, y los misterios más asombrosos de la historia . Pero estos hallazgos fueron solo el comienzo. Ahora una nueva señal ha llegado desde el espacio exterior: nuestro primer contacto con extraterrestres.

LA RESPUESTA: AREA 51

PVP en Casa del Libro 10,00€ Anabel Palomares: cultivando habilidades Nuestra redactora de lifestyle especializada en cine, series y sexo, aprovechará el tiempo libre cultivando dos de sus mayores pasiones. Por un lado, con el libro Cocinología, explica a los lectores cómo funciona la cocina de manera científica . Aunque los detalles nos los explica mejor Anabel : «Habla de por qué reaccionan de una u otra forma los alimentos con la temperatura, la sal o los ácidos… Es una forma de unir la química y la física con la cocina, y no solo me parece interesante sino que espero que me ayuda a mejorar en la cocina y a entender por qué pasa lo que pasa».

Con un inspirador prólogo de su autor, el Dr. Stuart Farrimond, esta lectura será un descubrimiento para todo aquel que, como él, sienta que cocinar para los demás da más felicidad que el placer mismo de comer: «Mi objetivo, lector, es acompañarte para que descubras la ciencia de los alimentos y la cocina y dejes hervir toda tu creatividad». De paso, da respuesta a más de 160 enigmas culinarios basándose en los estudios más recientes para aportar soluciones prácticas.

Cocinología: La ciencia de cocinar

Hoy en Amazon por 21,80€ PVP en El Corte Inglés 21,80€ PVP en Fnac 21,80€ Desde luego, no se puede decir que no tenga como objetivo aprovechar bien el tiempo. Nada de procrastinación porque, para después está esperándola Reina del grito de la crítica de cine de terror Desi de Fez. «Lo compré porque aprender del feminismo a través del cine me parece fantástico» , nos dice Palomares. Entonces se percata de que sus lecturas demuestras «que soy una friki del cine y la prueba de que soy una flipada de la cocina» (se ríe).

Reina del grito: Un viaje por los miedos femeninos

Hoy en Amazon por 17,95€ PVP en El Corte Inglés 17,95€ PVP en Fnac 17,95€ Carolina: gran novela americana Carolina, redactora encargada de la sección de belleza de Trendencias , prefiere apostar por una sola novela que no imponerse una lista larguísima de lecturas que sabe que la vida moderna no le dejará tiempo para leer. Eso sí, afina y apuesta por lo seguro con uno de esos títulos de los que siempre vas a poder comentar con alguien. Se trata de Tan poca vida , de Hanya Yanagihara, que sigue el hilo de la gran literatura norteamericana y que muy aclamada cuando se publicó en 2015 .

Carolina dice que le crea «muchísima curiosidad» y le llama que tenga tantas buenas críticas. De hecho, llegó a ser finalista del Man Booker Prize y del National Book Award y su autora ha sido comparada con Jonathan Franzen y Donna Tartt por su capacidad para describir con maestría la psicología de personajes complejos y hallar en el camino respuesta a cuestiones universales.

Una historia que recorre más de tres décadas de amistad en la vida de cuatro hombres que crecen juntos en Manhattan. Cuatro hombres que tienen que sobrevivir al fracaso y al éxito y que, a lo largo de los años, aprenden a sobreponerse a las crisis económicas, sociales y emocionales. Cuatro hombres que comparten una idea muy peculiar de la intimidad, una manera de estar juntos hecha de pocas palabras y muchos gestos. Cuatro hombres cuya relación Hanya Yanagihara utiliza para realizar una minuciosa indagación de los límites de la naturaleza humana .

Tan poca vida (Narrativa)

Hoy en Amazon por 23,65€ PVP en El Corte Inglés 23,65€ PVP en Fnac 23,66€ Charlie: romcom para leer A Charlie , redactora de moda y belleza en Trendencias desde hace 12 años, la pregunta de qué aprovechará para leer en vacaciones le recuerda que tiene pendiente uno de sus autoras favoritas. El único que le queda porque se ha leído todo lo que ha publicado Susan Elizabeth Phillips . Y eso que su serie Chicago Stars tiene nueve libros. Solo le falta Cuando colisionan las estrellas y eso cambiará dentro de muy poco… La última novela de esta reina estadounidense de la novela rosa es perfecta para leer mientras viaja a Los angeles, donde nacen las romcoms, porque la historia la protagoniza el quarterback suplente de los Chicago Stars y una superestrella internacional de la ópera.

Él también es modelo ocasional de ropa interior con una bajísima tolerancia a las divas. Ella, además de diva perfeccionista, tiene un gran sentido de la justicia, demasiados secretos y un resentimiento monumental contra este deportista egoísta y mediocre. Cuando ambos se embarcan en la gira publicitaria de una marca de relojes de lujo se producirá una auténtica explosión de sarcasmo y pullas. Aunque lo que realmente les va complicar la vida son unas cartas amenazantes, unas inquietantes fotografías y una serie de desagradables encuentros . ¿Quién hay detrás de todo eso?

Cuando colisionan las estrellas (ROMANTICA)

Hoy en Amazon por 20,80€ PVP en El Corte Inglés 20,80€ PVP en Fnac 20,81€ Anna Pardo: testeando uno de los hits del año Anna Pardo es una de las redactoras más lectoras de la redacción, así que su pila de libros reservados para el verano es alta y, en ella, no necesariamente abundan las novedades editoriales. La única es una de las novelas que anda en boca de todo el mundo este año: La señora March , de Virginia Feito , que más allá de las copias que lleva vendidas y las buenas críticas cosechadas , también ha vendido ya sus derechos para una adaptación al cine de la mano de Elisabeth Moss .

Sin embargo, ¿ha pasado el test de Anna Pardo? En sus palabras literales: «Pues, tía me lo leí en tres días. O sea que sí». Y es que, añade, que la enganchó a ese punto en el que siempre se quiere saber más. «A ver, no es alta literatura pero la historia tiene lo justo de misterio, intriga y un toque de humor que mola. Para mí es muy buena lectura de verano sin ser la típica comedia chorra «.

Feito ha conseguido con su primera novela lo que rara vez consigue un autor español consagrado: tener repercusión en un mercado literario tan competitivo como el estadounidense. Sin embargo, esta madrileña no solo es que haya cosechado buenas críticas, también ha vendido ya sus derechos para una adaptación al cine. La historia ha sido comparada con Rebeca , novela de Daphne du Maurier llevada al cine en los años 40 por Hitchcock, y también con la reina del suspense Patricia Highsmith. Aunque en quien verdaderamente dice haberse inspirado Feito es en otra maestra del terror: Shirley Jackson. En sus páginas se desarrolla un viaje alucinado y alucinante que puede desvelar un asesinato y secretos sepultados durante demasiado tiempo .

La señora March (Narrativa)

Hoy en Amazon por 18,90€ PVP en El Corte Inglés 18,90€ PVP en Fnac 18,90€ María Yuste: A partir de aquí cambiaré la persona en la que redacto porque sería raro hablar de mí en tercera. Además, de nada propio de mí. Y es que me toca el turno de hacer mi recomendación. No obstante, solo podrán seguirla quienes lean en electrónico porque el título que me espera a mí en la mesita de noche está agotado en físico. Real que yo me llevé el último ejemplar de Agua y jabón de mi librería de confianza. Y eso porque acababan de hacer una devolución por pura casualidad. El libro de Marta D. Riezo ha muerto de éxito y está agotado, a pesar de haberse publicado el 22 de junio de 2022. Sí de este mismo año. Y no podrá volver a adquirirse hasta que se reimprima.

Este ensayo se publicó por primera vez en 2021 en la editorial independiente Terranova, donde también se agotó y se convirtió en un objeto casi de coleccionista cuando Anagrama publico el segundo libro de la autora: La moda justa , y nuevos lectores empezamos a buscar desesperados una copia del primero. Gira en torno a la misma pregunta que le hicieron a Cecil Beaton: ¿qué es la elegancia? Y respondió: agua y jabón .

Que es lo mismo que decir: lo elegante es lo sencillo, lo útil, lo de toda la vida . La elegancia involuntaria se asocia al gesto generoso, a la alegría discreta, a la persona que aporta y apacigua. El libro, difícil de describir, es un canon personal construido, no como un refugio contra la vulgaridad (porque la vulgaridad puede ser maravillosa), sino contra el sucedáneo. El mundo de este libro es fragmentario, lento, de convivencia fácil. No esperen emociones fuertes. Abrir por cualquier página, un rato de compañía, descubrir algo, ir a dar un paseo. Eso sería perfecto.

Agua y jabón (Compactos)

Hoy en Amazon por 9,49€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Foto de portada | Unsplash

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com