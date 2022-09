Esto es lo que dijo Fabiola Colmenarez sobre Venezuela y la política

Entornointeligente.com /

Admite que al llegar a Estados Unidos siempre tuvo la convicción de que regresaría a Venezuela con un cambio de gobierno, sin embargo, la realidad la llevó a solicitar la residencia en suelo norteamericano

La actriz y activista política, Fabiola Colmenarez, desnudó la realidad de su exilio en entrevista con el periodista venezolano, Luis Olavarrieta, en la que además expresó cómo ve a Venezuela y como siente las necesidades de sus compatriotas que siguen en el territorio nacional.

Confiesa que como ejecutiva del canal de noticias VPI, le sigue preocupando la situación de los venezolanos y está íntimamente ligada a las informaciones de su país; se pregunta si siguen existiendo niños que comen de la calle, embarazo precoz, o si hay acceso a los servicios básicos como el agua, la electricidad e internet.

«Sí me afecta, después de ocho años, sentir que hay como un acomodo de prioridades, siento que hay un grupo de venezolanos intentando sobrevivir y crearon una burbuja cómodamente y necesaria para también darle lo que yo le estoy dando a mis hijos acá… Ese grupo está bien, pero yo sigo viendo este grupo pequeño que sigue gobernando el país, donde siguen habiendo presos políticos», afirma.

Añade que trabaja con una fundación (Acción Social Venezuela) que ayuda a los migrantes venezolanos que llegan a territorio estadounidense y los equipa con todo lo necesario.

«Hay una parte de mi que se muere por ir, aterrada de lo que vea, sienta, oiga, no me guste y lo rechace tanto que mas nunca quiera regresar… El otro camino es regresar y que lo que vea, sienta, viva; me guste tanto que no quiera volver a este país que estoy construyendo con mis hijos», confiesa al borde del llanto.

«Yo fundé Voluntad Popular, fui parte de ese movimiento, fundé sus ideales, fui parte de la ideología del partido, fui además dirección nacional por elección abierta, acaban de cambiar las autoridades, yo ni siquiera fui convocada a votar», agrega y asegura que se siente divorciada y excluida.

Para Colmenarez no hay una práctica de los principios democráticos que defendía la tolda naranja y agrega que los mismo pasa dentro del G4: se decide en nombre de la ciudadanía sin consultarlos.

La entrevista completa está disponible en el canal de YouTube del periodista, Luis Olavarrieta.

