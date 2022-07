Esto es lo que debes saber de la nueva mutación centauro, «la peor versión del coronavirus»

Entornointeligente.com /

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue muy de cerca la nueva variante de la COVID-19, la cual es conocida como «centauro» (BA.2.75) . De acuerdo a los especialistas, es una mutación de la ómicron y es mucho más contagiosa.

Centauro aumentó un 30% los casos en las últimas dos semanas , según informó la OMS. Los expertos consideran que el incremento de casos se ha concentrado en Europa, Estados Unidos y Asia, aunque ya se propaga por el resto del mundo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que se agravó la situación sanitaria por estas mutaciones. «Las subvariantes de ómicron, como BA.4 y BA.5, siguen generando oleadas de casos, hospitalizaciones y muertes en todo el mundo», acotó.

La OMS alertó sobre el aumento de casos por esta nueva variante. Foto: cortesía «La vigilancia se ha reducido significativamente, incluidas las pruebas y la secuenciación . Lo que hace cada vez más difícil evaluar el impacto de las variantes en la transmisión, las características de la enfermedad y la eficacia de las medidas de mitigación», añadió.

Por lo tanto, ante la falta de recursos de algunos países para vacunar, se registró aumento de casos y hospitalizados. Ante este escenario, la OMS apuntó que la pandemia no ha terminado , ya que esta variante es entre cinco y siete veces más contagiosa.

Algunos países no cuentan con suficientes pruebas para contabilizar la nueva ola de contagios. Foto: referencial LA «PEOR VERSIÓN» Eric Topol, cardiólogo y profesor de medicina molecular en Scripps Research, advirtió sobre los riesgos de esta mutación. «La peor versión del virus que hemos visto» , es como el especialista describe esta variante.

El experto apuntó que la centauro «lleva el escape inmunológico, ya extenso, al siguiente nivel. Y en función de eso, mejora la transmisibilidad «. Incluso, aseveró que esta variante es mucho más contagiosa que las versiones previas de ómicron.

Los expertos indicaron que los principales síntomas son dolor de cabeza, secreción nasal, tos y cansancio . No obstante, a diferencia de la versión original, es menos común la pérdida del gusto y el olfato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONOCE LOS SÍNTOMAS DE LA «MUY CONTAGIOSA» Y NUEVA VARIANTE DEL CORONAVIRUS CENTAURUS Los expertos señalan que esta variante no es más mortal que las versiones previas. Foto: cortesía Sin embargo, el especialista señaló que no parece haber aumentado la gravedad de la enfermedad. «Algo bueno es que no parece estar acompañada por mayores ingresos a las unidades de cuidados intensivos «, indicó.

Aunque no es más mortal, se teme que pueda aumentar los casos y hospitalizaciones, lo que generaría nuevas cuarentenas. En consecuencia, la OMS se mantiene atenta de la situación y alerta a los gobiernos de seguir alerta de la pandemia.

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com