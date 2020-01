“Esto es lo normal, lo que tenía que pasar”, explica defensa de Cartes

Entornointeligente.com /

El juez Marcelo Bretas, del 7° Tribunal Penal Federal de Río de Janeiro, aceptó la denuncia presentada el pasado mes de diciembre por el Ministerio Público de Brasil, contra unas 19 personas, entre ellas el expresidente del Paraguay, Horacio Cartes, por supuestamente estar involucrados en una red de lavado de dinero.

Dada esta disposición de la Justicia brasileña, el abogado Pedro Ovelar defensor del expresidente de la República, Horacio Cartes, en contacto con la emisora local 1020 AM, explicó que dicha diligencia es una continuidad del proceso y que esto se da debido a que el Ministerio Público de Brasil presenta la denuncia a fines de diciembre. “Esto es lo normal, lo que tenía que pasar”.

En ese contexto, Ovelar detalló que ninguna cosa se contrapone con la otra, siendo que en base a la Justicia brasileña, se puede requerir la prisión antes de lo que aquí llamaríamos la imputación.

Asimismo, aclaró que el ex mandatario no va a quedar detenido, que el mismo puede ingresar y nadie lo va a detener debido a que tiene una libertad dictada. “No tiene que presentarse personalmente ante la Fiscalía, no es un requerimiento”, subrayó.

Finalmente, el abogado manifestó que ellos están a disposición del Ministerio Público, que el proceso aún está en sus inicios y que todavía no hay nada en concreto contra su representado, Horacio Cartes.

