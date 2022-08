«Están en su derecho»: Las posturas en la Cámara ante decisión de diputados de no realizarse test de drogas

Entornointeligente.com /

Luego de que ayer se conociera el listado de los 78 diputados y diputadas que deberán someterse a un test de drogas , según el nuevo reglamento de la Cámara, ya comenzaron las primeras discrepancias con esta medida.

El hecho de que los exámenes que resulten positivos sean difundidos a la opinión pública ha generado rechazo en parte de algunos legisladores, quienes estiman que la divulgación vulneraría sus derechos fundamentales.

Es por esto que algunos parlamentarios evalúan recurrir a la justicia, a través de un recurso de protección, o bien simplemente no realizarse el test, para el cual tienen plazo hasta el 30 de agosto. En caso de no hacerse el examen, arriesgan ser enviados a la comisión de Ética de la Corporación.

Sobre este tema, en la Cámara coinciden en que los diputados que no quieran realizarse el test «están en su derecho».

«Yo solidarizo con los parlamentarios que no se van a hacer el test de drogas. Me parece que esto es un show inaceptable, sólo un espectáculo, no hay una sanción real de la persona que dé positivo. ¿Le van a abrir la cuenta y le van a ver qué? ¿Que le hizo la transferencia un narcotraficante? ¿Que sacó 300 lucas? Esto es un show del diputado Coloma con Pamela Jiles que quieren desviar la atención de las cosas que son realmente importantes, queriendo hacer creer que esta institución está llena de drogadictos, que no es el caso, y atenta gravemente contra la intimidad», manifestó el diputado PS Tomás de Rementería, quien aclaró que sí se hará el test.

Una postura similar expresó el legislador radical Tomás Lagomarsino. «Quien ejerce su derecho, a nadie ofende . Creo que los diputados y diputadas que quieren recurrir a las instancias que correspondan están en su derecho de realizarlo y por supuesto que quienes queramos realizárnoslo, entre quienes me incluyo, lo realizaremos sin reclamar nada», sostuvo.

A su juicio, «es una señal importante que quienes ejercemos esta labor pública podamos someternos a un test de estas características y podamos demostrar que estamos libres de la influencia de esta temática».

Desde la oposición, el diputado Andrés Celis (RN) también coincidió con sus pares. «Yo en esto voy a ser súper sincero, yo estoy de acuerdo con ellos. Yo cuando me haga el test de drogas lo voy a publicar, no tengo ningún problema, me lo he hecho al menos una vez, pero está la ley de derechos y deberes, son datos sensibles y uno no puede obligar a ninguna persona a publicar cuál es su ficha clínica en este caso», afirmó.

El legislador agregó que «ellos están en su debido derecho a negarse. Ahora, la ciudadanía verá si el que se niega estuvo bien o mal, pero en caso mío cuando me toque lo voy a publicar, no tengo ningún problema. Pero creo que están en su derecho y si recurren con un recurso de protección, creo que lo van a ganar».

En tanto, el vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda , explicó el procedimiento en caso de que un diputado no quiera someterse al test. «Cuando hay esa postura declarada que corresponde a un hecho fortuito de no haberlo podido realizar en el plazo que se ha establecido, obviamente eso tendrá que ser comunicado por la persona que está a cargo de este proceso, que es el secretario general, al presidente de la mesa, para que él entregue estos antecedentes a la comisión de Ética. No hay fórmula para obligar a los parlamentarios a realizarse este examen y por cierto que alguno o alguna podrá desistir de hacerlo, y nosotros tendremos que aplicar lo que el reglamento nos señala y los espacios que nos da el mismo», indicó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

