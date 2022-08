¡Esthefany Kolman continúa su ascenso en la televisión y el modelaje!

Entornointeligente.com /

Esthefany Kolman continúa marcando la pauta. La presentadora de Lo Actual , en Televen, cautiva todas las mañanas a los televidentes con lo mejor de las noticias del mundo del entretenimiento.

Con apenas 25 años, la joven sigue sumando experiencias luego de un recorrido en varios canales de televisión como Zona VIP en IVC (2018), TVV y VIVOPLAY (2019-2020) y desde 2019 forma parte del talento de Televen, en lo que la también modelo reflexiona y asegura que ha sido «una experiencia que me ha dejado muchos aprendizajes».

También modelo

Sus inicios en el mundo del entretenimiento se dieron en los concursos de belleza y modelaje. Concursó en el Miss Miranda, Sambil Model y la prime ra edición de El Concurso By Osmel Sousa.

» Lo hice por exposición mediática y como experiencia, y aunque me encantaba el modelaje mi norte era ser presentadora».

Luego fue seleccionada para ser una de las Chicas Polar, engalanando el calendario de la marca durante dos años. Asimismo Esthefany, ha trabajado con diversas marcas como Most Wanted (Panamá), Jump, Stelle&Fortuna, entre otras; y actualmente trabaja como embajadora de Embutidos Millennium y Páramo Café. También, es imagen de Lahoud Skin Clinic.

«Nunca me cerré ni me cerraré a los retos en cualquier área del entretenimiento, quiero ser una artista integral. He tomado cursos de actuación y me interesa ese mundo también. Pero donde me encuentro en este momento me siento feliz , ser presentadora me llena, estoy como pez en el agua y tengo el propósito de seguir avanzando en mi trabajo», acota.

