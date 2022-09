Esteban Chaves no tomó partida en la etapa 16 de la Vuelta a España 2022

Entornointeligente.com /

El colombiano Esteban Chaves decidió no tomar la partida en la etapa 16 de la Vuelta a España.

Según comunicó el EF procycling, equipo del colombiano, Chaves está bien de salud, pero determinó no continuar en competencia, en la que ocupaba la casilla 55 a una hora 35 minutos y 24 segundos del líder, Remco Evenepoel.

De otro lado, los corredores iniciaron la etapa 16 de la Vuelta a España que se disputa entre las localidades Sanlúcar de Barrameda-Tomares, sobre 189,4 kilómetros de recorrido.

Tras una salida neutralizada, los corredores emprendieron el camino que los lleva a Tomare.

Esteban Chaves will not start today’s stage of the Vuelta a España. The Colombian is disappointed to leave the Spanish grand tour but does so to recover and come back stronger in the future.

