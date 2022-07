Este viernes inicia segundo fin de semana de Tomorrowland 2022

Entornointeligente.com /

BRUSELAS.- Este viernes arranca la primera noche del segundo fin de semana del festival de música electrónica «Tomorrowland» celebrado en la ciudad de Boom, Bélgica, reuniendo a millones de fanáticos del movimiento EDM y a los principales DJs de todo el mundo.

A través de sus redes sociales, el evento divulgó el calendario del segundo de los tres fines semana que dura el festival y se destaca al productor estadounidense Steve Aoki como el encargado de cerrar la primera noche en el escenario principal.

Previo a Aoki, el legendario neerlandés Armin van Buuren, el icónico noruego Alan Walker, entre otros, serán los encargados de poner el ritmo en el «mainstage» de la ciudad belga.

Tomorrowland es catalogado como el «festival más importante de la música electrónica», reuniendo a millones de fanaticos de todo el mundo y capaz de transmitir en vivo a través de diferentes plataformas como YouTube.

Tune in today from 16:30 CEST and follow the Magic the second weekend of Tomorrowland LIVE pic.twitter.com/UPMtUeWTma

— Tomorrowland (@tomorrowland) July 22, 2022 Unión Radio

