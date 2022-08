Este video de Taylor Swift podría ganar un premio Oscar

Entornointeligente.com /

El pasado viernes 12 de agosto, The Hollywood Reporter confirmó que la exitosa cantante Taylor Swift podría conseguir una nominación al Oscar por su cortometraje All Too Well .

El video protagonizado por Dylan O’Brien y Sadie Sink, se inspira en una de las anteriores relaciones de Swift que, al parecer fue con el actor Jake Gyllenhaal, aunque este lo niegue.

Según el medio estadounidense, All Too Well podría conseguir la nominación en la categoría «Mejor Cortometraje live-action».

El video con duración de 14 minutos se proyectó en el AMC Lincoln Square del 12 al 18 de noviembre del 2021, por lo cual cumple con los requisitos de La Academia para competir.

Cabe destacar, que ventana de elegibilidad comenzó el 1 de octubre de 2021 y se extiende hasta el 30 de septiembre del 2022.

CONFIRMADO: El cortometraje musical #AllTooWell de #TaylorSwift es elegible para ser nominado a los #Oscars en la categoría de Mejor Cortometraje, depende de los miembros de la academia si obtiene la nominación para los #Oscars2023 🎬 pic.twitter.com/jL9k3TAznW

