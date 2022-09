«Este verano ha sido enorme en lo físico»

Entornointeligente.com /

Los 76ers de Filadelfia siguen preparándose para la temporada 2022-23 de la NBA y una de las figuras que más ha trabajado en su recuperación es James Harden.

El MVP de 2018 no pudo estar a su mejor nivel la campaña pasada por problemas físicos, por lo que este verano trabajo en mejorar su desempeño para volver a convertirse en la figura que fue en los tabloncillos.

«He perdido 100 libras (40 kilos)», dijo Harden a modo de broma.

«Se trata de hacer dieta y tener un descanso adecuado. A partir de ahí he fortalecido mis músculos y ganado más masa muscular, la que siempre tuve», expresó.

«Simplemente es que en el último año y medio no estaba lo suficientemente sano como para hacer el trabajo adecuado, el trabajo al que estoy acostumbrado. Este verano ha sido enorme en el aspecto físico. Las carreras en colinas, el levantamiento de pesas… Todo so fue importante y me permitió progresar también en la habilidad en la cancha», añadió.

Asimismo, la «Barba» se mostró consiente que no necesita ser la gran figura anotadora, sino de crear equipo con las nuevas figuras y especialmente con Joel Embiid.

«Nuestro enfoque está en la defensa. Nuestro objetivo es ser el mejor equipo defensivo de la liga. Eso nos exigirá a todos. No pudo esperar al último cuarto para ser ese jugador, sino que debo hacerlo durante todo el partido», resaltó.

«En el comienzo de la temporada queremos centrarnos en eso. Si consigues parar al rival, puedes hacer que todo lo demás funciones. Puedes correr, hacer daño en la transición…», concluyó.

