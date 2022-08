Este sería la supuesta pareja de Kerly Ruiz (+Captura)

Entornointeligente.com /

Tras haberlo confesado públicamente, influencer venezolano compartió una foto de la supuesta nueva conquista A través de sus historias de Instagram, el influencer venezolano La Viperina compartió una foto de la supuesta nueva pareja de la animadora Kerly Ruiz. Cabe recordar que recientemente la criolla confesó que ya no está soltera, sin embargo, Ruiz decidió no revelar la identidad del individuo.

VER TAMBIÉN = Kerly quiere conocer a Noah, el hijo de su ex Irrael Gómez y Liarys Hernández(+CAPTURA)

Kerly no acostumbra a hablar públicamente sobre su vida personal, sin embargo, esto no ha impedido que sus seguidores especulen sobre esto. Fue así como uno de los seguidores de La Viperina lo cuestionaron sobre la identidad, y aunque no reveló su nombre, compartió una foto del supuesto hombre.

Hasta el momento, Kerly no se ha mostrado públicamente con su nueva pareja a pesar de que haya confesado que dejó la soltería. Desde hace un tiempo no se ha vuelto a ver a la venezolana con algún novio, pues acostumbra a ser reservada con sus asuntos personales. Por otra parte, cabe recordar que Kerly está por venir a Venezuela por motivos laborales durante unos días, aún así no ha revelado mayores detalles al respecto.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com